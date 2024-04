Filme russo filmado no espaço será exibido em Goiânia

O primeiro filme gravado no espaço, chamado "The Challenge" ("O Desafio", em tradução literal), será exibido nesta sexta-feira (12), às 13 horas, no Anfiteatro do Instituto de Física, da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Câmpus Samambaia.

As gravações da produção russa aconteceram em outubro de 2021 na Estação Espacial Internacional (ISS) e duraram 12 dias.

Com o título original de "Vizov", o longa acompanha uma cirurgiã (Yulia Peresild) enviada à ISS para salvar a vida de um cosmonauta que se machucou no espaço.

A atriz foi ao laboratório orbital acompanhada do diretor Klim Shipenko, que conseguiu 30 horas de filmagens. A obra conta com legendas em português. Vagas limitadas. Inscrições no perfil da Liga Acadêmica de Física Médica (@lafismed).