Fim da ‘gotinha’: Goiânia começa a vacinar contra pólio por imunizante injetável; veja locais

Goiânia começou a vacinar, desde segunda-feira (23), com a vacina inativada poliomielite (VIP), que é a forma injetável. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o imunizante não será mais administrado por via oral, conhecida como ‘gotinha’, em seguimento as orientações do Ministério da Saúde (veja os locais no final).

A forma injetável da vacina já é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida do bebê, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. O reforço com gotinha era feito aos 15 meses e aos quatro anos. Contudo, a partir de agora haverá somente um reforço com forma injetável que será aos 15 meses. A dose aos 4 anos não será mais necessária.

O Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), do Ministério da Saúde, informou que a substituição da vacina oral foi baseada em evidências que mostram que a vacina inativada é mais eficiente e segura. A data oficial para o fim da implementação no novo esquema vacinal em todo o país é dia 4 de novembro.

As 47.340 doses da “gotinha” já foram recolhidas das salas de vacinas da rede municipal e serão enviadas ao Estado, de acordo com SMS.

Novo esquema vacinal

A partir de agora, pais e responsáveis que levarem seus filhos para receber a vacina contra poliomielite nas salas de vacinação da rede municipal de saúde vão ser informados do novo esquema vacinal.

2 meses: 1ª dose injetável (VIP)

4 meses: 2ª dose injetável (VIP)

6 meses: 3ª dose injetável (VIP)

15 meses: dose de reforço injetável (VIP)

Veja os locais de vacinação contra a poliomielite, em Goiânia

Distrito Campinas/Centro

CS Cidade Jardim Michele Muniz do Carmo: Praça Abel Coimbra , s/n, Setor Cidade Jardim

CS Criméia Leste: Entre as ruas Senador Antônio Martins Borges e Virgílio Xavier de Barros, Quadra 28 Lote 9, s/n, Criméia Leste

CS Fama: Rua 10, 76, Setor Marechal Rondon

CS Marinho Lemos: Avenida Armando de Godoy, s/n, Setor Negrão de Lima

CS Norte Ferroviário: Rua 05-A, Quadra A-01 Lote 14, Setor Norte Ferroviário

CS Vila Canaã: Rua Langendoeffer Qd. 01 Lt. 01 S/N - Vila Canaã

CS Vila Moraes: Rua 9-A, Quadra 12 Lote 11, Vila Moraes

USF Criméia Oeste: Avenida Goiás Norte esquina com a Avenida Domingos Lemos do Prado, s/n, Setor Criméia Oeste

USF Leste Universitário: Rua 218, Quadra A-2 Lote 10, Setor Leste Universitário

USF Vila Santa Helena: Rua 21, Quadra 1 Lotes 22 e 23, Vila Santa Helena

Distrito Norte

CIAMS Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

CS Perim: Avenida Perim, 404, Setor Perim

USF Guanabara I: Rua Porto Alegre, Quadra 13-A Lote 1, Jardim Guanabara I

CS Jardim Balneário Meia Ponte: Entre as ruas dos Paranaenses e dos Gaúchos, Quadra F-7, 733, Jardim Balneário Meia Ponte

CS Vila Clemente: Rua dos Tamoios, Qd 06, Lt 03 e 04, Vila Clemente

USF Cachoeira Dourada: Rua Cachoeira Dourada, Quadra 86 Lote 8, Jardim Guanabara I

USF Itatiaia: Rua R-12, s/n, Conjunto Itatiaia

USF Morada Vale dos Sonhos: Rua Maria de Jesus, Quadra 56 Lote 12, Residencial Vale dos Sonhos

CSF Antonio Carlos Pires: Rua ACP-4, s/n, Residencial Antônio Carlos Pires

USF São Judas Tadeu: Avenida Brasília esquina com Rua Santana Qd. 30 - Vila Jardim São Judas Tadeu

Distrito Sul

UPA Dr. Domingo Viggiano (Jardim America): Praça C-201, s/n, Jardim América

Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante (CMV): Avenida Edmundo P. de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico

CS Hortência Mendonça (Vila Redenção): Alameda Emílio Póvoa, 151, Vila Redenção

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais – Avenida Senador José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

Distrito Leste

CS Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza: Rua 1, Quadra E Lote 8, Setor Água Branca

CS Parque das Amendoeiras: Avenida Francisco Ludovico de Almeida, Quadra 24, s/n, Parque das Amendoeiras

USF Riviera: Avenida Liberdade com Rua 18, APM-8, Conjunto Riviera

USF Parque Atheneu: Avenida Parque Atheneu, Lotes 16 e 18, Unidade 201, Parque Atheneu

USF Recanto das Minas Gerais (Militão R. de Araújo): Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena

USF Jardim Dom Fernando: Rua 218 com a Rua 217, Quadra 30, Jardim Dom Fernando II

USF Santo Hilário: Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro, Quadra 14 Lote 9, Bairro Santo Hilário

USF Ville de France: Rua Pires Figueiredo, Quadra 4 Lote 3, APM-6, Residencial Ville de France

UPA Chácara do Governador: Rua DF-2 com a Rua DF-18, Lote 14, Chácara do Governador

UPA Jardim Novo Mundo: Avenida New York, 667, Jardim Novo Mundo

Distrito Oeste

CAIS Bairro Goiá: Avenida Santa Maria, s/n, Chácara Santa Rita - Bairro Goiás

CS Parque Industrial João Braz: Rua Rodrigues Alves esq. com Rua Olímpia quadra 52 lts.14 e 15, Parque Industrial

USF Buena Vista: Rua João Amoreles, Quadra APM-II, Residencial Buena Vista I

USF Eldorado Oeste: Rua Elo-22, Quadra 22 Lote 35, Parque Eldorado Oeste

USF Jardins do Cerrado IV: Rua Pingo de Ouro, s/n, Jardins do Cerrado IV

USF Jardins do Cerrado VI: Rua JC-204, APM-3, Jardins do Cerrado VI

USF Parque Dos Buritis: Rua Rosimira Marques, s/n - Parque Buritis

USF São Francisco: Avenida das Palmeiras, Quadra 89 Lote 10, Bairro São Francisco

USF Vera Cruz I: Rua Eunice Weaver, s/n, Conjunto Vera Cruz I

USF Vera Cruz II: Avenida Leopoldo de Bulhões, s/n, Conjunto Vera Cruz II

USF Vila Regina: Rua São Miguel, 189, Vila Regina

Distrito Noroeste

Cais Cândida de Morais: Avenida Perimetral Norte esquina com a Rua MB-8, Quadra 9-B Lote 1, s/n, Setor Cândida de Morais

USF Boa Vista: Avenida dos Ipês, Quadra 2 Lote Área, Bairro Boa Vista

USF Brisas da Mata: Rua BM-10, Quadra 21 Lote 62, Residencial Brisas da Mata

USF Estrela Dalva: Rua 16 de Maio, Quadra 4-B Lote 32, Setor Estrela Dalva

Cais Finsocial - Rua VF- 64 Qd.49 - Setor Finsocial

USF Jardim Curitiba I: Rua JC-22, Área Verde, Jardim Curitiba I

CSF Jardim Primavera: Rua CP-38, Quadra 47 Lote 1 a 3, Jardim Primavera

USF Novo Planalto: Rua VM-3 E, Quadra 95, s/n, Setor Novo Planalto

USF Alto Do Vale (Recanto Do Bosque): Rua VF-9 com a Rua Samir, Quadra Área, s/n, Setor Alto do Vale

USF São Carlos: Rua SC-27 com a SC-46, Quadra 84-A, AMP-11, São Carlos

USF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Quadra D, Vila Mutirão

Distrito Sudoeste

CS Parque Anhanguera: Travessa Machado de Assis, Quara 2-A Lote 1 a 8, Parque Anhanguera

CS Vila Boa: Rua Almirante Barroso esquina com a Rua Castro Alves, s/n, Vila Boa

CS José Egito Martins (Setor União): Rua U-47, s/n, Vila União

USF Andréia Cristina: Avenida Blumenau, Quadra 28 Lote 176, Setor Andréia Cristina

USF Condomínio das Esmeraldas: Rua 17, Quadra 39 Lote 4, Condomínios das Esmeraldas I

USF Residencial Real Conquista: Entre as ruas RC-51, RC-17 e RC-18, Residencial Real Conquista

USF Eli Forte: Rua EF-30, 64, Residencial Eli Forte Extensão

CS Valeria Aparecida Martins da Silva - Garavelo B: Rua Ciro Manuel Qd 01 Lt 23 Setor Santa, Rita 6ª etapa

USF Jardim Caravelas: Rua JCA-12, s/n, Jardim Caravelas

USF Madre Germana: Avenida José Barbosa dos Reis esquina com a Rua Jarina, Quadra 53 Lote 1, Madre Germana II

USF Parque Santa Rita: Avenida Americano do Brasil, s/n, Quadra 2 Lote 6, Parque Santa Rita

USF Waldomiro Cruz (Residencial Itaipu): Rua RI-37 esquina com a RI-8 e RI-9, s/n, Residencial Itaipu

CS Vila Mauá: Avenida das Bandeiras, Quadra 35 Lotes 11 e 12, Vila Mauá