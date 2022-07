Fim de semana deve ser de tempo seco e temperaturas amenas pela manhā

O fim de semana em Goiás deve ser de temperaturas amenas pela manhã, sol e temperatura estável. Essa é a expectativa para todo o Estado segundo dados do Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). As manhãs continuam com clima de temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia. A mínima para todo deve ficar na casa dos 15° C, chegando no limite de 10° na Região Leste.

A máxima deve ocorrer na região Oeste e não deve ultrapassar os 35°. Na capital, esse padrão deve ser mantido com temperatura mínima de 15° C pela manhã, chegando aos 31° C no decorrer do dia. A umidade do ar em Goiânia varia de 19% ao longo do dia e pode chegar aos 75% durante a noite.

Heráclio Alves, meteorologista do Instituto Nacional de Meterologia de Brasília (Inmet), disse que a precisão dos números mudam conforme o momento do dia. A tendência é que fique no estado chamado de geral (amarelo), que é quando a umidade varia entre os 30% e 20%.

Ainda segundo Heráclio, é normal que esse número aumente durante a noite e fique com a umidade considerada normal, voltando a cair com o nascer do sol e aumento da temperatura no dia seguinte. Este é ciclo da umidade relativa do ar.

Ele explicou ainda que existem 3 níveis de cores que servem de base para emitir os alertas de umidade: Amarelo (30% - 20%); Laranja (19% - 12% alerta) e Vermelho ( abaixo de 12% emergência).

Quando chove?

De modo geral, há cerca de 60 dias não temos chuvas em Goiás. Nesse período houve algumas pancadas em regiões isoladas. A tendência é que tenhamos mais 2 meses e meio sem precipitações, segundo o Inmet. Heráclio Alves explicou que até as chuvas esperadas para outubro chegarem, as temperaturas devem sofrer alguma interferência, principalmente pelas correntes de ar e massas de ar frio vindas do Sul, mas sem previsāo de chuva.