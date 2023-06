Fim de semana será gelado pela manhã e com calor durante a tarde em Goiás, diz Cimehgo

Colaborou: Gustavo Cruz

O fim de semana dos próximos dias 3 e 4 de junho será gelado pela manhã e com calor durante a tarde em Goiás. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo André Amorim, gerente do Cimehgo, as baixas temperaturas se devem a uma frente fria que passou pelo país na última semana.

"Essa frente fria que passou pelo país é a responsável pelas baixas temperaturas nesse fim de semana. Um ar frio, de origem polar, vai subir na atmosfera aqui da região, mas esse ar não tem intensidade, não se sustenta por muito tempo, por isso temos a amplitude térmica, que são temperaturas baixas pela manhã e altas pela tarde", disse o gerente a reportagem.

Na região sudoeste do estado os termômetros podem registrar 10°C. Em entrevista à TV Anhanguera, André ressaltou as baixas temperaturas na região.

"Rio Verde e Jataí, teremos temperaturas entre 10°C e 11°C, com o efeito da amplitude térmica, temperaturas mais baixas pela manhã, mas ao longo do dia elas se elavam. A umidade do ar volta a entrar em índice de atenção" afirmou André.

Já em Goiânia, o gerente do Cimehgo afirma que os termômetros podem chegar a 14°C, mas ressaltou que os moradores da capital não sentiram o mesmo impacto do frio como em 2022, quando a cidade teve recorde histórico de menor temperatura já registrada no mês de maio, 5°C.

"Ano passado nós tivemos o La Niña, que provocou quedas drásticas na temperatura do estado. Esse ano não vamos ter algo parecido, mas a partir da próxima semana, o goianiense vai poder sentir o clima mais gelado aqui na capital", ressaltou.