Final de semana em Goiás poderá ter chuvas intensas e tempestades

O próximo final de semana em Goiás poderá ser marcado por chuvas intensas e potencial risco de formação de tempestades, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Devido à alta umidade da atmosfera, a previsão é de pancadas de chuva no sábado (14) e domingo (15) em todo o Estado.

No sábado, a combinação do calor e da umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidade em várias regiões de Goiás. No domingo, teremos o avanço de uma frente fria pelo Brasil, o que vai favorecer as áreas de instabilidade em várias regiões do Estado. “Não tem uma região específica que vai ser mais afetada, às vezes vai chover muito em um município e no outro nem tanto”, informou André Amorim, gerente do Cimehgo.

Na capital, a previsão para o fim de semana é de sol e pancadas de chuvas, com temperatura máxima podendo chegar aos 30ºC e umidade relativa do ar variando entre 50% a 95%. As chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de ventos, raios eventualmente granizo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um alerta para risco de chuvas intensas com certo grau de perigo. Existe a possibilidade de corte de energia elétrica devido às chuvas, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Instruções para se proteger de fortes chuvas

- Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Mais informações podem ser solicitadas junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193.