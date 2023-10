Fisioterapeuta que teve corpo arremessado de carro foi morta asfixiada por estrangulamento

A fisioterapeuta Larissa Araújo, de 25 anos, que teve o corpo arremessado para fora de um carro foi morta asfixiada por estrangulamento, afirma o delegado Adelson Candeo, que investiga o caso. O crime aconteceu na última segunda-feira (2), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

O suspeito de estuprar e matar a jovem está preso. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a publicação desta matéria.

De acordo com o delegado, foi encontrado material genético masculino no corpo de Larissa após uma perícia realizada pela Polícia Científica, o que indica que ela foi estuprada antes de ser morta. O laudo preliminar ainda aponta que a jovem teria sido assassinada por volta das 6h.

Entenda o crime

As investigações mostram que Jerfeson Erivaldo da Silva Nascimento, também de 25 anos, teria entrado na casa de Larissa para cometer um furto por volta das 4h e saiu do local às 6h, dirigindo o carro da vítima com o corpo dentro do porta-malas.

Segundo a polícia, além de roubar o carro, o suspeito também levou itens da casa, como um botijão de gás e uma televisão. O delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, acredita que Jerfeson tinha a intenção de apenas cometer um furto, mas progrediu para um estupro e ele tentou se livrar do corpo da vítima.

Na madrugada do crime, Larissa chegou a publicar em seu Instagram um story assistindo a um desenho animado por volta das 1h28. Após estuprar e matar a jovem, o suspeito tentou fugir com o corpo, mas capotou o carro na BR-060, KM 38, sentido Goiânia.

Câmeras de segurança da região registraram o momento do acidente. No vídeo é possível ver quando o corpo é arremessado do carro, amarrado e enrolado em um lençol. O motorista sai correndo do local pela rodovia e entra em uma região de mata, mas foi preso pela polícia minutos depois.