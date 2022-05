Foguete do Exército cai em lavoura perto de Formosa

Um foguete do Exército Brasileiro caiu em uma lavoura, próximo à cidade de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na noite de quarta-feira (11). O projétil foi lançado do Campo de Instrução, no Forte de Santa Bárbara, durante um treinamento para soldados e oficiais.

Em nota, o Comando de Artilharia do Exército, que é subordinado ao Comando Militar do Planalto, informou que, após o incidente, a equipe de instrutores e monitores, acompanhados da equipe médica do exercício, compareceu ao local do impacto, “onde constatou não haver vítimas”, já que algumas pessoas trabalhavam na plantação no momento da queda. Além disso, próximo ao local, existe um galpão e um posto de combustíveis, que não foram atingidos, não havendo, portanto, danos materiais.

O comunicado informou ainda que o exercício foi planejado para ocorrer dentro dos limites do Campo de Instrução de Formosa (CIF), tendo sido adotadas todas as medidas de segurança. Por fim, reiterou que o Exército Brasileiro e a AVIBRAS já estão trabalhando nas investigações.

Confira a nota na íntegra:

“Acerca do incidente de tiro com foguete ocorrido nesta data, o Comando de Artilharia do Exército (Cmdo Art Ex) informa que durante exercício militar do Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para oficiais e sargentos, um dos foguetes lançados desviou de sua rota prevista atingindo uma plantação. Após o incidente, a equipe de instrutores e monitores, acompanhados da equipe médica do exercício, compareceu ao local do impacto, onde constatou não haver vítimas ou danos materiais. O exercício foi planejado para ocorrer dentro dos limites do Campo de Instrução de Formosa (CIF), tendo sido adotadas todas as medidas de segurança. O Exército Brasileiro e a AVIBRAS já estão trabalhando nas investigações. Atenciosamente, COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO”.

Repercussão

Durante uma sessão na Câmara, o deputado José Nelto (PP-GO) falou sobre a queda do projétil: “Acabo de receber uma notícia de que caiu um míssil na minha cidade de Formosa, lá no Forte Santa Bárbara. Ele foi lançado e mudou o trajeto, caindo perto da cidade, numa plantação de soja”. O parlamentar afirmou ainda que iria convidar o ministro da Defesa, o comandante do Exército e o comandante do Forte de Santa Bárbara para comparecer no plenário ou na comissão para dar as explicações.