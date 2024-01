Forte chuva alaga ruas, e enxurrada arrasta carro próximo ao Parque Cascavel

O lago do Parque Cascavel inundou após fortes chuvas atingirem o Jardim Atlântico, na tarde desta sexta-feira (5), em Goiânia (Veja o vídeo acima). Um carro chegou a ser arrastado pela enxurrada, no Parque Amazônia, próximo à região do parque.

A servidora pública Poliana Lima, que mora próximo ao Parque Cascavel, relatou que o alagamento no parque começou após a Avenida Guarapari (Hailé Pinheiro) não suportar volume de chuva e água transbordar no lago. Segundo ela, junto a água, havia lama veio de uma obra inacabada pela Prefeitura.

"A questão da lama e do assoreamento é do outro lado do parque. A Prefeitura abriu uma rua que em agosto foi embargada. Como retirou a mata, virou uma rua de terra. Agora que começou a chuva, essa terra está descendo para o lago diariamente e está acumulando no lago.” acrescentou Poliana.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que as chuvas tiveram um volume de 72 milímetros na região do Parque Cascavel, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Além disso, afirmou que a intensidade da chuva causou o transbordo do lago do Parque Anicuns.

Sobre a lama que invadiu o lago, a Seinfra alegou que não tem ligação com a obra da Rua Perimétrica embargada em agosto do ano passado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema). Segundo a pasta, a terra da rua aberta está compactada. No entanto, uma equipe de técnicos da Seinfra será enviada no sábado (6) para vistoria do local.

Carro arrastado

No Parque Amazônia, próximo à avenida Antônio Fideles, um carro foi arrastado pela enxurrada. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência não teve vítima.

Um trecho da BR-153 também ficou alagado, no Jardim Rio Grande, em Aparecida de Goiânia, próximo a Cristal Alimentos.