Fotógrafo tem para-brisa do carro quebrado após encomenda ser jogada por cima do muro, em Anápolis

O fotógrafo Elvis Antunes, de 34 anos, morador de Anápolis, teve o para-brisa de seu carro quebrado após um entregador arremessar uma encomenda por cima do muro. O caso aconteceu no Bairro, JK, na terça-feira (29), e provocou a indignação do morador. “Poderia ter sido em cima de uma criança”.

Pelas redes sociais, Elvis divulgou um vídeo que mostra o estrago causado no veículo. “Olha só o presentinho. Olha que beleza”, ironiza o homem, enquanto mostra as rachaduras no vidro.

Ainda segundo o fotógrafo, que também trabalha como designer e editor, ele conseguiu localizar o entregador responsável pelo mal feito, que teria se comprometido a arcar com o prejuízo.

“Tive que pagar do meu bolso [o conserto do para-brisa]. Entrei em contato com o entregador, que disse que só poderia pagar depois do dia 5. Aguardemos!”, escreveu em suas redes sociais.

Elvis ainda manifestou preocupação com o que poderia ter acontecido se a encomenda tivesse acertado outro lugar, ou alguém. “O problema disso tudo não é pelos bens materiais. Poderia [ter sido] em cima de uma criança, um velhinho ou um animal”.

Ao DAQUI, o homem afirmou ter decidido não contatar a empresa responsável, uma vez que conseguiu contatar o entregar e combinar o pagamento do prejuízo.