Fraude desvendada pela PC é a terceira na fila para cirurgia no SUS

Após a deflagração de operação contra fraude na fila de cirurgias pela rede pública, que contou com o cumprimento de cinco mandados de prisão nesta quinta-feira (9), a Polícia Civil de Goiás diz que investiga possíveis outras participações. Entre os presos pelo esquema de pagamento para passar pacientes à frente na espera está um homem que já foi detido em 2014 pela mesma prática. O caso desvendado nesta semana envolve pelo menos 1,9 mil fraudes e é o terceiro deste tipo registrado nos últimos quatro anos.

A investigação conduzida pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), descobriu que os pagamentos de até R$ 5 mil estavam sendo feitos a operadores do sistema de regulação. É a partir desse sistema que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) consegue organizar a fila de prioridades para diversos procedimentos, dando agilidade para casos graves e controlando a espera dos demais. Os municípios têm senhas próprias para incluir seus pacientes nas listas. Seria por meio dessas senhas que o esquema teria se viabilizado.

Os investigadores acreditam que as senhas eram compartilhadas com Ismaclei Junior Tavares, preso nesta quinta em Goianira. O suspeito foi encontrado em casa com o sistema da regulação aberto e com fichas físicas de pacientes. Ele nunca foi funcionário da Saúde. A reportagem apurou que Ismaclei já foi indiciado pela mesma prática em 2014, com um caso comprovado de fraude. Na época a defesa usou a mesma justificativa apresentada nesta quinta, de que o homem seria um representante da regulação de municípios e que trabalharia para prefeituras.

Ao todo, Ismaclei teria acesso a 15 senhas e, só nos últimos 6 meses, teria feito 1,9 mil inserções fraudulentas no sistema. Além de Goianira, cidade em que o homem foi preso, a Polícia Civil cumpriu mandados em Goiânia, Anápolis, Damolândia, São Miguel do Araguaia e Teresina de Goiás. As fraudes eram feitas para diversos procedimentos, como consultas, exames e internações. No entanto, a maioria apurada é de cirurgias estéticas, parte significativa realizada no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), situado na capital.

Além do falso representante da regulação, estão entre os presos o vereador Joubert Tolentino Meira (Cidadania), de São Miguel do Araguaia, e o ex-prefeito de Teresina de Goiás, Odete Teixeira Magalhães. Não foi possível identificar a identidade de outros dois presos, citados no inquérito apenas pelas iniciais WQSN e ALA.

O delegado responsável pelas investigações, Danilo Victor, afirma que foram recolhidos documentos, encaminhamentos e que a Polícia Civil segue com o trabalho. “Vamos buscar entender como essas pessoas que não eram vinculadas a nenhum serviço de saúde estadual, nem municipal, conseguiram ter acesso ao sistema”, frisa o delegado.

Segundo o investigador, há a possibilidade de envolvimento de outras pessoas. Isso porque o sistema de regulação tem outras etapas além da inscrição no site. Após o lançamento no sistema, a urgência é analisada por um médico da regulação estadual e depois por uma triagem.

Similares

Além do caso envolvendo Ismaclei em 2014, pelo menos outras três fraudes na regulação foram noticiadas desde 2019. Em 2019 Eder Alves da Rocha, de 51 anos, foi preso em operação da Polícia Civil após investigação concluir que ele comercializava vagas da rede pública havia 15 anos. Em janeiro do ano passado, outro homem, dessa vez um servidor, foi preso em Goiânia suspeito de cobrar R$ 2 mil por vaga em hospital da capital.

O HGG, que teria recebido a maior parte dos procedimentos obtidos de forma fraudulenta, também realizou procedimentos fraudulentos descobertos em 2019. Nesta quinta, o hospital disse que está colaborando com a investigação e que encaminhou atendimentos considerados suspeitos para a Polícia Civil.

A reportagem questionou a SES sobre a segurança do sistema de regulação. A pasta não respondeu de forma objetiva. Disse que a ação deflagrada nesta quinta é reflexo do trabalho de uma força-tarefa instalada pela própria SES. Sobre o sistema, disse apenas que desde o dia 13 de janeiro deste ano retomou para sua gestão todo o controle operacional da regulação, anteriormente feito por organizações sociais. A mudança, porém, não impediu a continuidade do acesso ao sistema por Ismaclei, já que ele foi preso enquanto utilizava a plataforma.