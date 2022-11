Freiras pedem ajuda para reformar convento destruído pelas fortes chuvas, em Anápolis

As chuvas da última segunda-feira (21), causaram grande estrago em um convento localizado em Anápolis. As telhas de um dormitório e da capela foram arrancadas. Freiras pedem ajuda para reformar o local que abriga 22 religiosas.

A irmã Helena Luísa, responsável financeira pela Instituição Arca de Maria - Casa São José, explica que a chuva chegou acompanhada de fortes ventos, que arrancaram o telhado do dormitório que, por sua vez, caiu em cima da capela.

“No momento da chuva parte das religiosas estava na capela, mas ninguém se feriu. Sem o telhado, a água começou a vazar pela parte elétrica e inundou tudo. Na nossa lojinha, onde vendíamos ítens para ajudar nas nossas despesas, perdemos muita coisa também”, relata a irmã.

Com os estragos, as religiosas passaram a dormir em diferentes locais da casa, como no chão do refeitório e da biblioteca. “A capela foi a mais prejudicada e por isso, está interditada. Os estragos foram grandes, mas ainda não fechamos valores”, explica o engenheiro civil André Ricardo Pereira Bastos.

Ajuda

A irmã Helena pede ajuda para a população para que possam reconstruir o local. “Antes mesmo antes das chuvas já precisávamos de uma reforma, pois as instalações são antigas. Alguns amigos têm ajudado com doações em dinheiro e outros com materiais de limpeza. Toda ajuda é bem-vinda”, afirma a religiosa.

Quem puder ajudar com materiais de limpeza pode deixar os produtos no seguinte endereço: Rua Anápolis Q. 1, n.7, Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras, Anápolis. As doações em dinheiro, podem ser enviadas via PIX (e-mail): saojose@arcademaria.com.br, em nome de Fraternidade Arca de Maria.