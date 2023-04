Frente fria deve derrubar as temperaturas em Goiás nesta semana

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) alerta para uma queda na temperatura nesta semana em Goiás. Uma massa de ar polar vinda do Sul criou uma frente fria que avança pelo Sudeste brasileiro. Essa frente fria pode colocar as temperaturas abaixo dos 20°C em algumas partes de Goiás, principalmente no Centro-Sul do estado. Existe, inclusive, possibilidade de geada em partes do sudoeste goiano ao longo da semana.

O informativo da Cimehgo aponta ainda que o encontro das ondas de calor vindas do norte encontrando com as massas de nebulosidade vindas do Sul/Sudeste pode gerar áreas de instabilidade e consequentes pancadas de chuva isoladas. Raios e rajadas de vento podem acompanhar essas zonas instáveis.

Ao longo da semana, a temperatura média na região Leste de Goiás varia entre 17°C e 33°C. Na região Oeste do estado, a temperatura mínima prevista é de 21°C enquanto a máxima não ultrapassa os 35°C. Os índices de umidade relativa do ar se mantém os mesmos em Goiás como um todo, entre os 45% e 95%. Em todo o Estado, existe variação de nebulosidade, com clima de Sol com pancadas de chuvas isoladas.

Nas regiões Norte, Oeste e Leste existe previsão de 10 milímetros de precipitação até quarta-feira (19). Enquanto isso, nas regiões Sudoeste, Central e Sul são esperados, respectivamente, volumes de 25, 20 e 15 milímetros de precipitação.