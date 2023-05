Frente fria deve manter temperaturas amenas em Goiás, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que o frio pela manhã deve continuar em todo o estado até o fim de semana, causado por uma frente fria e um sistema de alta pressão. O calor volta na parte da tarde com o tempo seco, e por conta da umidade relativa do ar baixa, foi emitido um alerta amarelo.

Elisabeth Alves, chefe do Inmet, explicou que o sistema de alta pressão não permite que as massas, de fato, mais frias passem por Goiás, então é formada uma espécie de ‘pista de vento’ que vai se dissipando à medida que o sol vai aquecendo. Por isso, o período da tarde é bem quente.

As menores temperaturas registradas nesta quinta-feira (18) pelo Inmet foram nas cidades de Jataí com 9,6°C; Mineiros 11,2°C; Rio Verde 12°C e Goiânia com 14,1C°. Elisabeth disse que Jataí é mais fria porque esta na região do vale do Rio Claro, que contribui para essa queda.

A condição de frio pela manhã com calor ao longo do dia é comum no período seco em Goiás. Maio, junho e julho, são meses em que essa queda de temperatura no período da manhã é esperada. A massa de ar mais seco contribui para alta pressão atmosférica que é a circulação em altos níveis, em torno de 3 a 10 quilômetros acima da superfície. Essa circulação não deixa a entrada da massa de ar fria que é o que traz a umidade.

Em Goiânia a temperatura pode chegar aos 30° na sexta-feira, com umidade do ar variando entre 25% a tarde e até 85% nas primeiras hortas do dia. Catalão tem previsão de 14° e máxima de 29°, Jataí pode ter mínima de 10° e máxima de 28°, Itumbiara deve registrar 12° pela manhã e 30° pela tarde.

Cuidados com a saúde

O Inmet emitiu um alerta amarelo para umidade relativa baixa, isso significa que nos períodos mais críticos durante à tarde, a umidade pode variar de 20 a 30%. Então principalmente na região centro-sul do estado, onde está Goiânia, por exemplo pode ocorrer essa queda de umidade.

Diferenças

André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), explicou que apesar do nome sugestivo, frente fria não traz frio em si, mas, áreas de instabilidade. É um ar frio de origem polar que sobe pelo país, mas não tem força para se manter e perde intensidade. Diferente da onda de frio que tem força para manter as temperaturas baixas ao longo dos dias.