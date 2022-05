Frente fria se aproxima do país e Goiânia pode registrar 4ºC, a menor temperatura entre as capitais

A partir do próximo domingo (15), uma massa de ar frio deve atingir grande parte do país e resultar em uma drástica queda de temperatura na próxima semana. A previsão segundo o Climatempo é que Goiânia (GO) chegue a 4ºC na quinta-feira (19), com a menor temperatura entre as capitais. Em Curitiba, no Paraná, os termômetros podem marcar 5ºC na quarta-feira (18) e 6ºC no dia 19. Em Florianópolis (SC) e Campo Grande (MS) também há previsão de 6ºC ao longo da semana.

No sul do país, há previsão de neve na Serra Gaúcha e também em algumas cidades de Santa Catarina entre os dias 17 e 18. Além disso, pode ocorrer no sul a chamada “chuva congelante”. O fenômeno acontece quando chove, mas a água congela quando toca uma superfície. E se engana quem pensa que as baixas temperaturas vão afetar apenas o centro-sul do país. No Acre e em Rondônia, o frio deve causar o segundo episódio de friagem do mês. O primeiro ocorreu entre os dias 4 e 5 de maio.

Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim afirma que como geralmente ocorre, o sudoeste goiano pode alcançar temperaturas ainda mais baixas que a capital devido à localização geográfica. “Pela previsão atual, Jataí pode chegar a 0ºC. Os indicativos podem mudar, mas temos uma certeza: vai fazer frio, podem tirar os casacos do armário. O frio vai chegar e o que a gente monitora agora é a intensidade. Como começa pelo Sul do Brasil, vai perdendo força ao chegar ao Centro-Oeste”, explica.

Confira as capitais com previsão de menores temperaturas na próxima semana:

4ºC - Goiânia - 19/05 (quinta-feira)

5ºC - Curitiba - 18/05 (quarta-feira)

6ºC - Curitiba - 19/05 (quinta-feira) / Florianópolis - 20/05 (sexta-feira)

7ºC - Campo Grande - 18/05 (quarta-feira) e 19/05 (quinta-feira) / Curitiba 17/05 (terça-feira) e 20/05 (sexta-feira) / Florianópolis - 18/05 (quarta-feira) / São Paulo - 18/05 (quarta-feira)

Fonte: Climatempo