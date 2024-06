Frio deve atingir cidades de Goiás com temperaturas de até 10°C

As temperaturas mais amenas e o frio que tem sido registrado no início das manhãs em Goiás devem continuar pelos próximos dias, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). De acordo com o órgão, no final de semana, a temperatura pode chegar a 10°C nas regiões leste e sudoeste do estado.

“Continuaremos registrando as temperaturas mínimas mais baixas porque teremos um ar frio de origem polar. Esse ar frio trará temperaturas mais baixas para o final de semana”, afirmou André Amorim, gerente do Cimehgo.

Já em Goiânia, segundo o Cimehgo, a previsão é de que as temperaturas fiquem em torno de 14°C e 15°C pela manhã neste final de semana. Além disso, não há previsão de chuva para os próximos dias.

Umidade relativa do ar

A previsão do Cimehgo também chama a atenção para a queda na umidade relativa do ar no estado, que pode ficar entre 22% e 80%.

“Com a umidade do ar na casa dos 22%, 25%, temos um índice de atenção. A recomendação para esse momento é que as pessoas lembrem de se hidratar e também de evitar a exposição ao sol no período da tarde”, completou André Amorim.