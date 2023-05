Frio deve prevalecer, e temperatura pode chegar a 12ºC em Goiás

O frio nas primeiras horas do dia deve continuar pelo menos até sexta-feira (19), segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Apesar da queda, que pode chegar aos 15°C, o tempo continua seco no decorrer do dia e é preciso tomar alguns cuidados com a saúde, beber bastante água é uma das recomendações. A umidade do ar pode despencar para 25%.

De acordo com gerente do Cimehgo, André Amorim, até o final da semana a tendência é que a amplitude térmica dos últimos dias prevaleça. Ele explicou que a mesmo com a temperatura caindo na madrugada e nas primeiras horas da manhã, a medida que o sol se firma os termômetros sobem drasticamente e tempo fica seco.

André falou que existe o conhecido efeito cebola bem intenso, que é quando acordamos com o tempo mais frio e colocamos blusa, mas de acordo com que o calor vai aumentando vamos tirando as peças extra de roupa.

Outro ponto citado pelo gerente do Cimehgo é relacionado a saúde, já que essas mudanças bruscas de temperatura e o tempo seco e poeira exigem mais esforço do organismo, é preciso se manter hidratado. As queimadas também são comuns nessa época e além do fogo podem trazer problemas respiratórios por causa da fumaça.

Para todo o Estado é esperado que o sol predomine com massa de ar seco em todo Brasil Central. Existe a possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Norte e Nordeste de Goiás, com precipitações que não devem passar de 5 milímetros. Pode ocorrer nebulosidade pela manhã, mas de acordo com o Cimehgo nada que vai atrapalhar a visibilidade.

André Amorim explicou que a amplitude térmica é diferente das massas de ar. Quando se fala em massa de ar polar por exemplo, é uma condição de onda de frio que permanece o dia todo mesmo com sol. Já na amplitude térmica o frio só dura até o sol se firmar e o calor volta com intensidade ao longo da tarde.

Veja a previsão para o Estado nesta terça-feira (16):

Em Goiânia é esperado que a temperatura máxima chegue aos 29°C e a mínima fique em torno de 15°C, com a umidade do ar variando entre 85% e 25%.

Outras cidades: Porangatu tem previsão de mínima em 20°C e máxima de 34°C, em Rio Verde a mínima pode chegar aos 12°C e máxima de 28°C, Itumbiara tem mínima prevista de 14°C e máxima de 31°C, Morrinhos também tem mínima esperada de 12°C e máxima de 28°C, em Goiandira a temperatura deve girar de 15°C a mínima e 29°C a máxima. Em todo o Estado a umidade do ar está prevista para ficar em 85% a máxima e até 25% na mínima.