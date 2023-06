Funcionária que agrediu cadela até a morte em pet shop deve responder por maus-tratos, diz delegada

A funcionária que agrediu uma cadela até a morte em um pet shop deve responder pelo crime de maus-tratos a animais. No dia 17 de janeiro, Laurice Damasceno foi filmada dando socos, empurrando e enforcando uma cadela até a morte no N Pet’s, localizado no setor Jardim América, em Goiânia.

Um laudo da Polícia Científica confirmou nesta segunda-feira (26) que a cadela Luma morreu por causa das agressões sofridas. De acordo com a delegada Simelli Lemes, chefe do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil de Goiás (PCGO), após a conclusão das investigações, Laurice pode responder pelo crime de maus-tratos a animais.

Ela está sendo investigada por crime de maus-tratos qualificado pela espécie canina, e causa de aumento pelo resultado da morte, com pena de até cinco anos, podendo aumentar até 1/3 pela morte”, informou Simelli.

Procurada pela reportagem, a investigada não respondeu as perguntas feitas. A outra funcionária, que presenciou as agressões e não fez nada, Tatiana Fragoso, também foi procurada pela reportagem e também se recusou a responder os questionamentos. A reportagem não conseguiu localizar a defesa das duas.

Em nota, o pet shop informou que todas as funcionárias envolvidas, que eram prestadoras de serviço, foram afastadas das funções “por descumprimento das diretrizes do estabelecimento, qual seja zelo e respeito pela saúde e integridade física do animal” (confira a nota na íntegra ao final da reportagem).

Luto

A tutora da cadela Luma, Josineuma Dantas, explicou a reportagem que vai aguardar a conclusão da investigação para tomar as medidas legais. “Eu só vou descansar até os culpados serem presos e pagarem por isso. Já foram comprovadas as agressões, então a esperança é que a investigada seja presa o quanto antes”.