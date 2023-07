Funcionárias de pet shop filmadas agredindo cães são indiciadas por maus-tratos

A Polícia Civil (PC) indiciou pelos crimes de maus-tratos Laurice Damasceno, mulher que aparece em filmagem espancando a cadela Luma enquanto a secava e Tatiana Fragoso, que presenciou às referidas agressões, se omitiu e, ainda, segundo a Polícia Civil (PC), esganou outro cachorro. Os crimes aconteceram em um pet shop localizado no Jardim América, em Goiânia, no último dia 17.

O Daqui solicitou posicionamentos à defesa de Laurice Damasceno e à Tatiana Fragoso na tarde desta sexta-feira (30) e aguarda retorno. As duas trabalhavam no pet shop como prestadoras de serviço.

À PC, Laurice Damasceno afirmou que estava tentando conter a cadela e que não imaginou que ela fosse “tão frágil”. Ela foi indiciada por maus-tratos com resultado morte.

De acordo com a delegada à frente do caso, Simelli Lemes, a dona do pet shop não será indiciada com relação ao caso da cadela Luma. “Ela alegou à polícia que quando escuta algum barulho diferente, ela vai lá dentro ver o que está acontecendo. Não há nenhum indício criminal contra ela”, afirmou a investigadora.

Agora, segundo Lemes, o processo será encaminhado ao Poder Judiciário, que decidirá se será feito um acordo de não persecução penal ou se será oferecida denúncia ao Ministério Público de Goiás (MPGO). A pena para o crime de maus-tratos pode variar entre 2 a 5 anos e, quando o resultado é morte pode ocorrer um aumento de 1/3 da pena. O inquérito deverá ser concluído na próxima semana.

Laudo pericial

Segundo afirmou a perita criminal Bruna Patini, o laudo pericial concluiu que a cadela Luma morreu por causa das agressões que sofreu e que houve asfixia.

“Concluímos depois do exame de necrópsia que [a morte] ocorreu devido à asfixia. Nas imagens, o animal já apresenta alguns sintomas neurológicos de que ele é agredido. Na necrópsia, Luma tinha congestão e edema cerebral, que justificam já o óbito, e congestão visceral. Ela também tinha outros sinais decorrentes das pancadas que levou, além de hematomas”, afirmou a perita.

Entenda o caso

Câmeras de segurança do pet shop mostraram quando a cadela é espancada por Laurice Damasceno, no momento de secagem após o banho. Nas imagens, é possível ver quando a mulher dá socos, empurrões, chacoalha e chega a enforcar a cadela. Uma outra funcionária, Tatiana Fragoso, está na sala e presencia algumas cenas. Luma, que completaria três anos, era da raça Shih-tzu e recebeu atendimento médico veterinário logo após o ocorrido, mas morreu no dia seguinte.

Tatiana Fragoso não esteve na sala durante todo o período das agressões, mas permaneceu no local por alguns períodos enquanto Luma levava empurrões e era chacoalhada. A cadela chegou a ser colocada no chão, mexeu e parou repentinamente, momento em que foi colocada novamente sobre a mesa. Em determinado momento, a funcionária entra na sala e percebe que a cadela está com espasmos, então, pergunta à Laurice o que havia acontecido. Tatiana chama a proprietária do local, que ao perceber a situação grave de saúde do animal, a pega em seus braços e leva para atendimento veterinário.

Cerca de duas horas depois de deixar Luma no pet shop, a tutora recebeu um telefonema da proprietária do pet shop, Thalyta Sousa, pedindo para que ela fosse até a clínica veterinária, e informou que a cadela havia sofrido um acidente.

Neste momento, a tutora afirma que ninguém sabia contar como havia sido o ‘acidente’. A tutora conta que a cachorrinha não teve nenhuma fratura exposta e chegou a fazer exames de raio-x e tomografia no mesmo dia. De sábado para domingo (20), ela passou a noite medicada. Ao final do dia, Josineuma diz que o veterinário que acompanhava a cadela contou que o animal chegou a tomar uma seringa com água e mexer uma das patas, o que deu esperanças à família, mas na parte da noite, a cadela faleceu.