Funcionário da Prefeitura de Itarumã é flagrado transportando ‘supermaconha”

Um funcionário da Prefeitura de Itarumã foi preso no sábado (15), depois que o Comando de Operações de Divisas (COD) encontrou pacotes da droga conhecida como ‘supermaconha’ ou Skunk. O suspeito disse aos policiais que o pagamento pelo transporte seria o financiamento de um curso de medicina.

O COD informou que fez uma abordagem ao veículo dirigido pelo servidor público, de 29 anos, e encontrou escondido no tanque de combustível cerca de 20 pacotes da droga Skunk, que tem alto valor comercial. Os policias descobriram que o destino da droga era a cidade de Rio Verde.

Durante a abordagem o suspeito disse que pegou o carro com a droga na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O carro saiu da cidade vizinha, Pedro Juan Cabellero, no Paraguai.

A polícia informou que o homem confessou que era a primeira viagem que fez transportando esse tipo de carga, e que receberia em troca desse transporte um financiamento para fazer o curso de medicina. O suspeito foi preso pelo COD e levado para a Delegacia da Polícia Federal de Jataí.

O nome do suspeito não foi divulgado e a reportagem não conseguiu localizar a defesa para que se manifestasse sobre o caso. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Itarumã, que não retornou até a publicação desta matéria. O espaço fica aberto.