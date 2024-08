Funcionário de frigorífico é preso suspeito de furtar pedra de vesícula de boi e guardar na cueca

Um funcionário de um frigorífico foi preso suspeito de furtar uma pedra de vesícula de boi avaliada em R$ 130 mil, em Mineiros, no sudoeste do estado. A pedra é usada para a produção de medicamentos, segundo a Polícia Civil. De acordo com as investigações, o homem tentou esconder a pedra dentro da cueca.

Como o homem não teve o nome divulgado, o Daqui não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.

Segundo a PC, o furto aconteceu na segunda-feira (12). Conforme relatado para os militares, o funcionário estava trabalhando no momento do furto. Em um dos processos do abate acontece a “peneira”, que consiste na separação das pedras consideradas preciosas formadas na vesícula do boi.

No momento de separação, o supervisor de segurança do local viu que o funcionário colocou a pedra dentro da cueca, conforme a PC. Após o flagrante, foi realizada a revista e a pedra foi localizada com o funcionário.

A pedra da vesícula tem aproximadamente 120 gramas. De acordo com a polícia, a grama vale cerca de R$ 1 mil.

O Daqui tentou contato com a empresa, por ligação, por volta das 14h42, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

A Polícia Militar encaminhou o homem para a delegacia da cidade, mas segundo a polícia, ele pagou a fiança e está respondendo em liberdade. A pedra foi devolvida para a empresa.