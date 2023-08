Funcionário terceirizado da Saneago é preso suspeito de matar colega de trabalho após discussão

Um homem foi preso na última segunda-feira (31) suspeito de matar um colega de trabalho após uma discussão sobre horas extras. Informações da Polícia Civil mostram que Davi Ribeiro de Sousa, de 41 anos, foi morto no dia 15 de julho deste ano com golpes de faca. Ambos trabalhariam numa empresa que presta serviços para a Saneago. Durante depoimento à polícia, o suspeito teria confessado o crime.

A prisão realizada pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) tem caráter temporário, ou seja, as audiências futuras podem significar a soltura do homem. O assassinato aconteceu na Vila Monticelli, em Goiânia, e, de acordo com a PC, ambos estavam bêbados durante o ocorrido.

O preso foi encaminhado para a carceragem da Delegacia de Capturas onde aguarda o fim das investigações.

A reportagem entrou em contato com a Saneago para maiores informações e aguarda retorno. O nome da empresa terceirizada e do investigado pelo crime não foram divulgados, e por esse motivo a reportagem não conseguiu contato com ambos.