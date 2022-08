Funcionários fazem manifestação em frente ao Cmei onde diretora foi agredida

Professores e funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) do Jardim Primavera, em Goiânia, realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira (30) contra a violência sofrida por servidores da educação. Nesta segunda-feira (29), a diretora da unidade foi agredida com chineladas no rosto.

Vestidos de preto e com diversos cartazes nas mãos, os manifestantes pediram por Justiça e pelo fim da violência contra os professores e funcionários administrativos da educação. “Violência nunca mais, a educação que construímos é de paz”, entoavam os participantes da mobilização.

A delegada responsável pelo caso, Amanda Petelinkar, conta que a mãe de um aluno agrediu a diretora do Cmei com uma chinelada no rosto e xingou outros funcionários. Segundo ela, a mulher se irritou após ser informada pela unidade que o filho dela não poderia ficar na aula por estar com febre.

"Tudo foi gravado e, até o momento, as vítimas e a autora já foram ouvidas. A tipificação da Polícia Civil (PC) é pelo crime de desacato devido a lesão ser leve e ter sido praticada no mesmo contexto das ofensas à honra contra as funcionárias do Cmei. O caso será encaminhado para o Poder Judiciário”, afirmou.

Além disso, a investigadora explicou que a suspeita assinou um termo circunstancial de ocorrência se comprometendo a prestar esclarecimento à Justiça. Com isso, ela não foi presa. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) repudiou qualquer situação de violência.

Protocolos

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Ludmylla Morais, explica que a orientação da direção do Cmei foi correta devido ao fato do estudante estar com febre. Além disso, afirmou que é preciso repensar a seguranças dentro das unidades de educação.

“Em caso de febre e sintomas gripais, a função da direção da instituição é chamar a família e pedir para que ela encaminhe a criança para um posto de saúde para receber atendimento médico. Não pode ser ministrado nenhum tipo de medicamento nas instituições”, explicou.