Furto a joalheria em Goiânia: Dois jovens são presos suspeitos de terem praticado o crime

Dois jovens de 20 anos foram presos, nesta quinta-feira (7), suspeitos de estarem envolvidos no furto de uma joalheria de shopping, em Goiânia. Um casal já havia sido preso pela Polícia Civil. Um motorista ainda é procurado pelo envolvimento no crime.

O furto aconteceu na madrugada do último domingo (3), quando foram levados aproximadamente R$ 3 milhões em joias, entre outros objetos de valor. Os dois jovens foram presos em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, mesma cidade do casal suspeito de comandar toda a ação.

Ao Daqui, o delegado responsável pelo caso, Altair Gonçalves, disse que um dos jovens preso foi quem ficou escondido dentro do shopping, esperou o estabelecimento fechar e entrou pelo teto da joalheria. O outro colaborou em escondê-lo e a fugir.

"Um dos que foram presos hoje foi o que ficou dormindo no local e o outro foi o que prestou apoio para ele, que o ajudou ele a se esconder lá”, explicou o delegado.

De acordo com o investigador, nenhum dos jovens tinha antecedente criminais, o que ele alega que seria uma preferência do casal que organizou o crime na intenção de não levantar suspeitas para a polícia. Gonçalves ainda explicou que o grupo agia de forma simples, procurando lugares vulneráveis no shopping.

O motorista que colaborou para fuga continua sendo procurado pela polícia. Por não terem os nomes divulgados, o Daqui não pôde localizar a defesa de nenhum dos suspeitos para que pudessem se posicionar até a última atualização desta reportagem.

“Orquestradores" do furto milionário

Um casal foi preso, na terça-feira (5) suspeito de "orquestrar” o furto da joalheria, segundo a Polícia Civil. Além do homem de 34 anos, a companheira dele de 28, também foi presa suspeita de participar do crime.

"A mulher atuou no auxílio material, sobretudo, na distribuição do produto do crime”, explicou o delegado Altair Gonçalves.

De acordo com a PC, as investigações apontam que os dois fazem parte de um grupo criminoso que atua em Goiás e possivelmente em outros estados.

"Tem outras pessoas envolvidas. Esse grupo criminoso tem uma atuação especializada e pela forma e execução dos crimes há outras pessoas envolvidas. Esse grupo pode ter atuação em outros estados pelo grau de especialização e forma como atuam”, informou o delegado.

Conforme a polícia, a princípio não há suspeita sobre a participação de algum funcionário do shopping ou lojas que ficam dentro do estabelecimento, mas as investigações continuam para apurar o crime.

"A PC não tem suspeita em relação a isso, mas ainda é uma investigação em andamento que teve um prazo de resposta rápido e tem outras possibilidades investigativas para serem exploradas”, afirmou o delegado.

A polícia informou que casal deve responder por furto qualificado e associação criminosa. O carro usado para cometer o furto e parte das joias furtadas foram apreendidos