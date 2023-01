Gêmeas siamesas Valentina e Heloá Prado são separadas após 11h de cirurgia

Às 19h38 desta quarta-feira (11) os corpos das gêmeas siamesas Valentina e Heloá Prado, de três anos, foram separados pelo cirurgião pediatrico Zacharias Calil, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. Ainda hoje, as meninas devem iniciar procedimentos de reconstrução que envolvem outras especialidades.

Calil afirmou ao final dos procedimentos de separação que a próxima etapa ainda é difícil e não tem hora certa para terminar. “Entrarão vários outros especialistas da ortopedia, cirurgia plástica, urologia e nós da cirurgia pediátrica”, afirma o cirurgião.

A partir de agora vão haver duas equipes médicas, uma trabalhando com cada criança.

Relembre o caso

As crianças eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e eram acompanhadas pela equipe médica desde o primeiro ano de vida. Elas passaram pela última cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.