Ganhador de Anápolis dos R$ 27 milhões da Quina de São João resgata prêmio, diz Caixa

O ganhador da Quina de São João, que fez a aposta em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, resgatou o prêmio milionário, conforme informou a Caixa Econômica Federal. O sorteio foi realizado no último sábado (24), e oito pessoas acertaram as cinco dezenas, ganhando cada uma o valor de R$ 27.098.455,57.

Os números sorteados foram: 12 - 13 - 45 - 47 - 70.

Essa foi a maior premiação já paga na Quina de São João. O maior prêmio do concurso especial, até então, havia sido o de 2021, que pagou R$ 204,8 milhões para oito apostas.

Além do apostador goiano, os demais vencedores são de: Itabuna (BA), São Mateus do Maranhão (MA), Belo Horizonte (MG), Itaobim (MG), Campo Grande (MS), Guaratuba (PR) e Jaú (SP). Os premiados de Anápolis, Itaobim e Jaú fizeram apostas simples, enquanto as outras cinco apostas fizeram parte de bolões.

Na segunda faixa de premiação, para o acerto de quatro números, 2.567 apostas levaram R$ 7.431,19 cada; as 194.275 apostas que acertaram três números vão receber R$ 93,51 cada; por fim, as 4.960.265 apostas que acertaram dois números, receberão R$ 3,66 cada uma.

Sobre a Quina

Para jogar na Quina é preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50, e a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta dessas é de uma em mais de 24 milhões. Já na aposta máxima com 15 números, cujo valor é de R$ 7.507,50, a chance sobe para uma em 8.000.