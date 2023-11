Ganhadores do bolão da Mega-Sena sacam prêmio de R$ 104 milhões em Goiânia

Os cinco ganhadores do bolão da Mega-Sena no valor de R$ 104 milhões, em Goiânia, já retiraram o prêmio. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (6). Ao todo, cada ganhador levou para casa R$ 20,8 milhões.

A aposta milionária foi registrada na lotérica Loterias Trevo, no Setor Campinas, em Goiânia. À TV Anhanguera, a atendente Leila Santana, que registrou o jogo com oito números e cinco cotas, contou que os seis números assinalados foram escolhidos pelo sistema da lotérica.

Para se ter uma ideia, com o prêmio que cada apostador levou, é possível comprar 208 carros no valor de R$ 100 mil cada, e até mesmo 41 apartamentos, se cada um custar R$ 500 mil. Caso seja aplicado na poupança, com rendimento estimado em 0,5% ao mês, o valor do prêmio pode render cerca de R$ 104 mil mensais.

Os números sorteados no concurso 2651, na última quarta-feira (1º), foram 06-23-35-36-37-59.