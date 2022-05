Gari se veste de personagens para alegrar crianças e idosos em instituições de Goiânia

Transformar a realidade muitas vezes triste e solitária dos pacientes em alegria. Essa é a missão que o gari Fábio Arruda escolheu para realizar em suas horas vagas, quando se veste de personagens conhecidos e visita instituições em Goiânia. “É um apoio essencial a esses pacientes. Não existe nada mais gratificante do que ver o sorriso no rosto das pessoas”, destaca.

Fábio conta que vez ou outra tentam desencorajar seu trabalho dizendo que seria melhor ele descansar nos dias de folga ao invés de sair fantasiado. Mas ele logo trata de sacodir a poeira das mais de 30 fantasias que possui e segue em frente.

Servidor público da Companhia de Urbanização do Município de Goiânia (Comurg) há 10 anos, Fábio aproveita as datas comemorativas para suas apresentações. Os personagens Batman, Homem de Ferro, Homem Aranha, Mickey e Pato Donald estão no vasto repertório

Seu público é composto por idosos e crianças em hospitais, abrigos, asilos, casas de apoio e igrejas. Segundo Fábio, a inspiração para fazer essas visitas surgiu quando trabalhou de maqueiro no Hospital das Clínicas.

“Eu ficava observando o trabalho voluntário das pessoas que se maquiavam e até se vestiam de super-heróis durante visitas a pacientes que, muitas vezes, mal tinham a presença de seus parentes. Foi aí que nasceu a vontade. Nesse momento que entendi a importância desta missão que iniciou antes do trabalho na Comurg”, conta o gari.

Além das fantasias e apresentações, Fábio ainda faz a limpeza dos locais em que se apresenta tirando o lixo, cortando grama e higienizando. O servidor se tornou exemplo para os colegas e rendeu elogios do presidente da Comurg, Alisson Borges.

“É uma ação exemplar, um profissional que após servir aos goianienses, se doa para ajudar quem precisa, levando arte e entretenimento às crianças e idosos”, parabeniza Alisson.