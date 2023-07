Garimpeiro goiano, esposa e piloto de helicóptero que estavam desaparecidos são encontrados mortos

O garimpeiro goiano, esposa e piloto de helicóptero são encontrados mortos, a informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de Roraima e por Francisco Mário Cardoso de Lima, pai de Jeferson Alves de Lima, de 28 anos.

Os três saíram da Venezuela na última sexta-feira (14), com destino a Boa Vista (Roraima), quando desapareceram. A aeronave em que eles estavam foi encontrada nesta quinta-feira (20), após buscas no território indígine Yanomami.

Relembre o caso:

Jeferson, a esposa, Maria Aparecida dos Santos Sousa, de 49 anos, e o piloto Francisco Carlos Alves Damasceno, de 52 anos, trabalhavam em um garimpo na Venezuela. O grupo estava retornando para o Brasil, quando o helicóptero caiu.

Sem notícias, a família de Jefferson registrou um boletim de ocorrências relatando o desaparecimento do casal. A Polícia Civil de Roraima (PC), iniciou as buscas pelo casal na segunda-feira (17). Dois dias depois, os investigadores foram informados de que um índio teria visto o helicóptero cair próximo ao rio, em um local de difícil acesso.

Logo na manhã desta quinta-feira (20), equipes especializadas retomaram as buscas e localizaram os destroços do helicóptero e os corpos do goiano, da mulher e do piloto. Ainda não há informações de quando o corpo do goiano será transportado para Goiânia.