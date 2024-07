Garotas de programa são presas suspeitas de dopar cliente em motel e roubar quase R$ 40 mil

Duas garotas de programa foram presas, nesta segunda-feira (9), suspeitas de dopar um cliente em um motel de Luziânia e roubar quase 40 mil reais usando o cartão de crédito do homem, de 56 anos. Segundo o delegado do caso, Ronivaldo Loureiro, com auxílio do próprio homem dopado, elas passaram aproximadamente sete horas utilizando o cartão de crédito da vítima em drogarias, distribuidoras e nas próprias máquinas de cartão.

Ester Rocha da Silva, de 26 anos, e Tainá Carine Silva Costa, de 29, foram encontradas em Luziânia e Novo Gama, respectivamente.

O jornal tentou contato por mensagem com o advogado de Ester, que não respondeu até a última atualização desta matéria, e não conseguiu localizar a defesa de Tainá. O espaço continua aberto para manifestação. Segundo a polícia, as fotos delas foram divulgadas para possibilitar a identificação de outras vítimas.

Ao Daqui, o delegado contou que o encontro com Ester foi marcado, depois que o senhor a encontrou em um site de garotas de programa. O encontro com uma das meninas havia sido marcado depois que o senhor a encontrou em um site de garotas de programa. No entanto, segundo o delegado, ele ficou descontente quando a viu pessoalmente e alegou que ela não se parecia com a foto do site. Nesse momento Ester teria sugerido que ele contratasse uma amiga dela, Tainá.

Homem dopado

Ao ver a foto e o valor do programa, o homem aceitou que ela os encontrasse no motel onde estavam. Ronivaldo afirma que ela ofereceu ao homem um energético e que imediatamente ele percebeu que a bebida havia sido alterada. “Percebeu que ficou dopado na hora”, disse o delegado.

O delegado ainda explicou que não foi solicitado exame toxicológico porque “a perícia é um dos meios de prova, dentre tantos outros. Por isso não foi solicitada”. Ele ainda explicou que, por estar dopado, o homem passou a senha do cartão. “Logo ele fica com a capacidade de refletir acerca da realidade [comprometida] e o cartão fica na posse dessas mulheres, a senha é passada”, afirma o delegado.

Crime

O crime aconteceu na tarde de sábado (3). Segundo o delegado, as mulheres passaram cerca de 7 horas com o homem, das 16 às 23 horas. Eles saíram do motel e o levaram, utilizando o cartão dele nas próprias máquinas de crédito e em estabelecimentos comerciais. O prejuízo somado chegou a quase 40 mil reais.

“Passando de forma incessante o cartão deste homem nas maquininhas próprias dessas garotas de programa, simulando ali negociações”, disse o delegado.

As mulheres foram presas temporariamente e devem responder por roubo com restrição da liberdade da vítima. O delegado afirma que foi considerado que a substância reduziu a capacidade de defesa da vítima e que a vítima ficou em poder das suspeitas.