Garoto de programa que confessou ter matado arquiteto furtou a mulher que o 'acolheu como filho'

Após o garoto de programa José Henrique Aguiar Soares, de 22 anos, ser preso suspeito de matar um arquiteto e professor universitário, de 64 anos, em Goiânia, diversas pessoas procuraram a delegacia para denunciar o jovem, informou o delegado responsável pelo caso, Daniel Oliveira.

Uma delas foi uma mulher que relatou à Polícia Civil que o acolheu em sua casa como se fosse um filho, mas teve diversos objetos furtados, entre eles uma geladeira. Ela ainda alegou que teve os móveis destruídos depois de uma festa realizada pelo rapaz.

Na manhã desta quinta-feira (28), os policiais retornaram até a casa do garoto de programa para novas investigações. Segundo o delegado Daniel Oliveira, foram encontrados vários itens roubados do arquiteto, além de eletrodomésticos que seriam da mulher que o acolheu.

“Ele ficou muito tempo morando às custas dela. Em um período em que ela viajou, para tratar o câncer de uma filha dela, ele subtraiu muita coisa da casa como geladeira e outros eletrodomésticos. Encontramos parte dos pertences que foram reconhecidos por ela”, afirmou o delegado à TV Anhanguera.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que um carro de frete leva a geladeira na porta da casa da senhora. O eletrodoméstico ainda não foi encontrado. Em seu perfil nas redes sociais, ele posou para fotos na casa da senhora.

Relembre o caso

O garoto de programa foi preso, na última segunda-feira (25), depois que o sistema de segurança de uma agência bancária identificou tentativas incomuns de acesso à conta da vítima. Segundo o delegado, José Henrique tentou fazer o reconhecimento facial da vítima já morta, na tentativa de validar a biometria facial e ter acesso à conta. O jovem confessou ter matado o arquiteto para pegar o dinheiro e usar os cartões de crédito.

O corpo da vítima foi encontrado no banheiro do apartamento, localizado no Setor Oeste, em uma cena forjada pelo suspeito para simular suicídio.

Uma câmera de segurança do apartamento mostra quando o garoto de programa deixa o prédio levando uma mala. Na casa de José Henrique foram encontrados diversos objetos do professor, e ainda de mais vítimas.