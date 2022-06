Gasolina já pode ser encontrada a R$ 5,89 em Goiânia

O litro da gasolina já pode ser encontrado a R$ 5,89 em Goiânia. É o que mostra o aplicativo EON - Economia Online, da Secretaria da Economia, na manhã desta quinta-feira (30). O preço do etanol também recuou, e é vendido a partir de R$ 4,17 na capital.

Os novos preços refletem a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) anunciada pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), na segunda-feira (27), após projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) que limita a taxa a 17% ou 18%, dependendo da localidade.

Com a aplicação das novas regras, a alíquota do imposto sobre a gasolina e o etanol no estado caíram de 30% e 25%, respectivamente, para 17%.

Preços antigos

O preço médio do litro da gasolina comum em Goiás na última semana foi de R$ 7,47, tendo chegado a R$ 8 em alguns municípios, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Já o litro do etanol teve valor médio de R$ 4,82 - o preço mais alto registrado foi em Porangatu: R$ 5,60.