Gerente de marketing dá à luz quadrigêmeos em menos de 5 minutos, em Goiânia: "Emoção indescritível"

A nova mamãe de quadrigêmeos, a gerente de marketing Kassia Cristina Freitas, deu à luz nesta terça-feira (28). Em menos de cinco minutos, os quatro já haviam nascido. Kássia é moradora de Goiânia e registrou sua gravidez nas redes sociais, por ser um caso raro.

Como Kassia havia acabado de sair do Centro Cirúrgico, o Daqui conversou com a irmã dela, Katiuscia Christiane. "Ela entrou para a sala de parto com muita dor, muita contração. Foi tenso até começar", disse. Ela informou que os bebês e a mãe estão bem, e que a cesariana correu bem. "Depois se sentiu aliviada e disse que foi uma emoção indescritível", completou.

Aurora nasceu com 37 cm e 1kg, Lívia Luísa com 35 cm e 1,1kg, Ulisses com 42 cm e 1,4kg e Ícaro com 38cm 1,2 kg.

Os dois meninos estavam em uma placenta e as duas meninas em outra, uma situação que ocorre uma vez a cada 70 milhões de gestações.

Por conta do espaço reduzido na barriga, os quadrigêmeos nasceram pequenos e estão na UTI, mas nenhum deles foi entubado. A médica que fez o parto, Rita de Cássia, disse que os bebês serão mantidos internados por mais um mês, no mínimo. “Precisam corrigir para 34 semanas, no mínimo. Eles estavam com 30 semanas e quatro dias. Então, no mínimo mais quatro semanas”, disse.

A médica também disse que eles não foram entubados porque estão com bom nível de saturação (oxigênio no sangue). “Não há necessidade até o momento. Estão no oxigênio apenas”, informou. Nesse período, terão cuidados específicos para prematuros.

Kassia tem outro filho, de 4 anos, chamado Davi. Com a gravidez e a chegada dos quadrigêmeos, ela passou a morar com os pais para receber uma assistência maior. “Estamos ajustando”, disse a irmã, com bom humor, sobre os novos moradores da casa.

“Como profissional de saúde, não posso negar a preocupação que tive desde o início sabendo dos riscos e do que poderia vir pela frente”, disse Katiuscia nas redes sociais antes do parto.

Os nascimentos foram acompanhados pela família de Kassia, e pelo pai dos bebês. Ele viu o parto de perto e está muito feliz, segundo Katiuscia.