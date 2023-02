Geverson e Novandir brigam por base

A disputa de vereadores por representação em bairros da capital e por atenção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) às suas bases eleitorais gerou tumulto durante evento no Residencial Antônio Carlos Pires, sexta-feira (10). A confusão envolveu Sargento Novandir e Geverson Abel, que têm diferentes versões do episódio, entre relatos de xingamentos e acusação de agressão física do primeiro contra uma servidora. Os dois vereadores são filiados ao mesmo partido, o Avante.

Geverson afirma que estava no bairro acompanhado de Cruz, em uma vistoria de asfalto (que havia começado no Orlando de Morais). A agenda, segundo o vereador, era “exclusiva”, um tipo de compromisso em que o prefeito acompanha o parlamentar em sua base eleitoral. Segundo Geverson, Novandir chegou ao local proferindo palavras de baixo calão e, em meio ao tumulto, supostamente agrediu uma servidora da Prefeitura de Goiânia, indicada para o cargo por Geverson.

A mulher de 23 anos pediu para não ser identificada, mas informou à reportagem que registrou boletim de ocorrência contra Novandir e fez exame de corpo de delito. “Ele pegou no meu ombro muito forte, de forma muito agressiva. Fiquei com medo, pela forma como ele estava”, disse. A servidora afirma que estava entre os vereadores no momento da discussão.

Novandir confirma a discussão com Geverson e o irmão do vereador, mas nega a agressão contra a servidora. “Tivemos uma discussão, mas fisicamente não houve um toque. Nem por parte deles (Geverson e o irmão) a mim, nem a mim por parte deles. E aí, teve a discussão e nada mais”, afirmou Novandir.

Geverson afirma que apresentará denúncia contra Novandir no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Goiânia. Já Novandir afirma que tem provas de que a agressão não ocorreu, mas ainda não as apresentou. Presidente do Conselho de Ética, Anselmo Pereira (MDB) disse que, se a representação contra Novandir for protocolada nesta terça-feira (14), a reunião do grupo será convocada para quarta (15).

Em nota, a Câmara de Goiânia disse que não foi informada ou notificada oficialmente sobre a situação. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Contexto

Novandir argumentou que compareceu à agenda de sexta porque já articulou benefícios para a região, e acusa Geverson de o ter recebido de forma hostil. Por outro lado, Geverson diz que Novandir trata o Jardim Guanabara “como a casa dele”.

Os vereadores têm histórico de desentendimento. Em outubro de 2021, durante discurso na tribuna, Novandir ameaçou bater em Geverson com um cinto. “Eu tinha vontade de tirar esse cinto e te dar um coro. Você merecia um coro de cinto”, disse ao bater com o objeto na bancada da tribuna. “Eu queria te educar com cintada no seu lombo. Infelizmente, não posso fazer isso. Mas você merecia isso, vereador”, disse Novandir.

Na época, Novandir argumentou que a declaração foi feita porque um projeto de sua autoria relacionado a uma creche foi arquivado após articulação de Geverson.

Novandir também já protagonizou outros episódios polêmicos na Casa. O vereador é policial militar e, em fevereiro de 2022, colocou sua arma em cima da tribuna durante discurso sobre aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na capital. Em uma sessão em que houve debate sobre o tema, Novandir se vestiu de palhaço para dizer que foi enganado pela prefeitura em relação ao imposto.