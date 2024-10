Gibiteca Jorge Braga terá programação especial para o Dia das Crianças

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) comemora o Dia das Crianças nesta sexta-feira (11) com atividades culturais na Gibiteca Jorge Braga, das 9h às 16h30. No sábado (12), a Gibiteca Móvel estará presente no Projeto Prática Social, da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que será realizado em Aparecida de Goiânia.



A programação de sexta-feira na Gibiteca Jorge Braga inclui jogos educativos, desenhos para colorir, contação de histórias e a famosa Baladinha Literária, que traz audições de vinil e músicas infantis. Para que as crianças possam participar, é necessário que os responsáveis se inscrevam via e-mail bibliotecapiovargas.cultura@goias.gov.br.



No sábado, a Gibiteca Móvel fará uma visita à Ocupação Beira da Mata, onde distribuirá livros e realizará atividades de leitura e jogos interativos com as crianças participantes do Projeto Prática Social. A ação tem como objetivo incentivar o interesse das crianças pela literatura.



Gibiteca Móvel

Iniciativa em que a Gibiteca Jorge Braga disponibiliza parte do acervo da unidade para o público de eventos sociais, com o intuito de despertar o interesse das pessoas pela leitura e democratizar o acesso à cultura.





Serviço: Programação Especial de Dia das Crianças

Local

Sexta-feira (11/10): Gibiteca Jorge Braga

Sábado (12/10): Ocupação Beira da Mata, em Aparecida de Goiânia



PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (11/10)

9h Jogos educativos e desenhos para colorir

14h30 Contação de histórias

15h30 Baladinha Literária (audição de vinis e músicas infantis)

Inscrição: bibliotecapiovargas.cultura@goias.gov.br.



Sábado (12/10) - 8h30 às 12h

Atividades de leitura, pinturas e jogos, inclusive com a possibilidade de contação de histórias às crianças.

Entrada livre