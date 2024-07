Gincana em meio à natureza é o programa de domingo para as crianças

Uma gincana em meio à natureza está agitando a rotina da criançada em férias que vivem no eixo Goiânia-Brasília. As atividades estão acontecendo nos domingo do mês de julho, dias 21 e 28, sempre a partir das 10h, com entrada gratuita para crianças a partir de três anos.

O local do evento é o Encontro das Águas, condomínio de chácaras a 10 minutos de Abadiânia com acesso na BR-060, entre o Rota 60 e Madero. As gincanas incluem uma variedade de brincadeiras e oficinas que estimulam a criatividade e a interação entre as crianças com a natureza. Caça ao tesouro, guerra de cores, oficina de miçangas, escorregador de sabão, oficina de slime e guerra de balão com água estão na programação.

O cenário das atividades são a copa de frondosas árvores, onde são colocadas mesas de apoio para as oficinas, e também na praia natural do local. Para garantir a segurança e a diversão de todos, monitores supervisionam as brincadeiras.

A promoção da gincana de férias é da My Broker Incorporadora, que está desenvolvendo o empreendimento Encontro das Águas, e convidou a empresa "Eu Amo Brincar" para conduzir a programação. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 62 99658-3279.

Sobre o Encontro das Águas

O Encontro das Águas é um projeto de condomínio de chácaras incorporado pela My Broker Incorporadora e traz a Toctao Soluções em Engenharia no gerenciamento da obra e a Legado Gestão Comercial para conduzir a gestão comercial.

Inspirado em modelos de sucesso como a Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo, o projeto busca oferecer uma experiência única de luxo e reconexão com a natureza no Centro-Oeste brasileiro.

O empreendimento possui 300 mil metros quadrados de área verde e é banhado pelos rios Corumbá e Capivari, proporcionando um ambiente de tranquilidade e bem-estar. Sua primeira etapa, composta por 180 lotes, foi completamente vendida em tempo recorde, e agora terá a segunda safra de lotes lançada em agosto.