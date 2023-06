‘GJC’ promove campanha para doação de sangue

O Grupo Jaime Câmara (GJC) promove nesta terça-feira (6) uma campanha de doação de sangue em parceria com Hemocentro de Goiás (Hemogo). Funcionários e a comunidade em geral podem participar sem necessidade de agendar horário. O atendimento será das 8 horas às 16 horas, no estacionamento da empresa, no Setor Serrinha. Para fazer a doação, é necessário apresentar documento oficial com foto.

Para a doação de sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos, precisam de autorização), pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas) e estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

Quem precisar comparecer para a doação em horário determinado, pode agendar pelo site www.hemocentro.org.br.

Devido ao feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8), o Hemocentro precisa de mais bolsas de sangue por causa do baixo estoque.

‘VIVA A MUDANÇA’

A doação de sangue realizada no GJC faz parte da ação Viva a Mudança, campanha institucional da empresa que discute temas considerados essenciais para o desenvolvimento de Goiás e do Brasil, como empatia, sustentabilidade, igualdade de oportunidades, educação e empreendedorismo. O objetivo é inspirar pessoas a se moverem, de forma individual e coletiva, na direção de uma vida melhor.