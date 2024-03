GO onde cinco morreram em carro arrastado é recém-construída

Na madrugada desta quinta-feira (7), um veículo Gol, com cinco pessoas, foi levado por uma enxurrada que causou uma erosão e destruição de parte da GO-110, no trecho entre o município de Iaciara, a 508 quilômetros de Goiânia, na região Nordeste de Goiás, e o distrito de Água Quente, pertencente a Iaciara. Foi por volta das 4 horas que um motociclista que ia no sentido Iaciara a Águas Quentes parou antes da erosão e conseguiu avistar o veículo caindo no buraco e sendo levado pela enxurrada.

A rodovia foi construída, com a pavimentação, a partir de obras anunciadas pelo governo estadual em março de 2022, em sua primeira etapa entre Iaciara e o povoado de Estiva, que pertence ao município de São Domingos. Na época, foi anunciado um investimento na ordem de R$ 82,95 milhões para a obra da rodovia que duraria 21 meses. Pelas redes sociais, moradores de Iaciara lamentavam que o benefício desejado há muitos anos tenha sido palco de uma tragédia em tão pouco tempo.

Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), o trecho segue em obras e “o valor do empreendimento é de R$ 100.844.272,34, referente à pavimentação de 50,18 quilômetros”. O órgão complementa que, no momento, “o presidente da agência está no local, juntamente com representantes da Defesa Civil e do Comando de Polícia Rodoviária Estadual, acompanhando a situação”. Informa ainda que nas próximas horas, haverá atualizações. Válido ressaltar que o trecho em que ocorreu o acidente já tinha as obras finalizadas. Ele se encontra interditado, com obras para a liberação da água que ficou represada no espaço. Ainda não há estimativa para a reforma do local.

Segundo o sargento Rafael Ângelo Dultra Sant’Ana, do Corpo de Bombeiros, o motociclista (ele não teve o nome divulgado) que viu o veículo sendo levado, identificou o carro e avisou à família, que informou a existência das cinco pessoas. Os bombeiros foram chamados e começaram a atuar no começo do dia, quando dois corpos foram encontrados fora do carro. Mais tarde, o veículo foi visto a 300 metros da rodovia, ainda submerso, e preso a uma árvore. Nele estavam mais dois corpos. O último corpo foi encontrado no início da noite, a um quilômetro de distância do local.

No carro estavam Adilson Venâncio da Silva, seus filhos Caio e Hugo Vitor, a sua mãe, Laurita Maria de Jesus, e um cunhado, José Carlos Rosa, que foi o último a ser encontrado. A família iria de Água Quente até Sobradinho, no Distrito Federal. Segundo contou Cândida Rosa, irmã de José Carlos, ao jornal, ele iria fazer a transferência de um carro na cidade satélite de Brasília e visitaria outra irmã que mora em Águas Lindas (GO). Já Laurita tinha uma consulta médica marcada para às 13 horas de quinta-feira (7) em Sobradinho, onde um dos filhos de Adilson ficaria na casa do irmão. Adilson e o outro filho sairiam de Brasília a noite e chegariam nesta sexta-feira de volta a Iaciara.

Chuvas

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cihmehgo) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), estima que nas madrugadas dos dias 6 e 7 deste mês houve um acúmulo de chuvas na região de Iaciara de 250 milímetros (mm). O cálculo foi feito a partir de imagens de satélites, já que não há pluviômetros na região e os mais próximos, como na cidade de Posse, não conseguiram prever a chuva que caiu na região. O gerente do Cimehgo, André Amorim, explica que esse volume para dois dias é um quarto do que é esperado para todo o ano na região.

“O nosso Nordeste é mais árido mesmo, então é um volume de chuvas muito grande para o local”, explica Amorim. A Semad e o Corpo de Bombeiros descartaram qualquer possibilidade de a enxurrada ter sido causada por um rompimento de barragem, já que não existe essa estrutura ao longo do perímetro local. “O que acontece é que a rodovia serve como uma barreira quando ela cruza o curso d´ água. Com a chuva ele foi enchendo, enchendo, até que o bueiro que colocam ali, para que a água passe do outro lado da rodovia, não conseguiu suportar, aí causa a erosão”, diz.

Amorim conta que para os próximos dias a previsão para o Estado de Goiás é de tempestades locais, mas com pancadas de chuvas leves, ou seja, a princípio, não haverá chuvas intensas. Essa é também a previsão para as próximas 48 horas na região de Iaciara, o que gera tranquilidade para o local.