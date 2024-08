Goiás é 1º lugar no Ideb, índice que mede qualidade da educação no Brasil

Goiás está em primeiro lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mede a qualidade de ensino no Brasil. De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Ministério da Educação (MEC), no ensino médio, o Estado obteve média de 4,8. A rede de educação goiana também está no topo na categoria relacionada aos anos finais do ensino fundamental, com média de 5,5.

O governador Ronaldo Caiado (UB), afirmou durante a coletiva, que o resultado marca a história da educação no Estado e beneficiará principalmente o futuro dos estudantes.

"Para a geração futura talvez seja um dos maiores legados que Goiás vai entregar, alfabetizando essas crianças, dando a oportunidade para elas serem amanhã profissionais em suas áreas, fazer seu curso superior. Esse será um marco muito forte em que Goiás será uma referência na educação”, disse Caiado.

Goiás é uma das três redes estaduais do país que atingiram a meta do Ideb no ensino médio, a etapa mais desafiadora do país, ao lado de Pernambuco e Piauí. Outros estados como Espírito Santo, Paraná, Ceará e Pará registraram notas maiores do que o Piauí, mas não bateram a meta estabelecida em 2007 para eles, conforme o MEC.

Os dados apresentados são relativos a 2023, sendo a primeira avaliação nacional em larga escala que acontece após a pandemia de Covid-19, pois a edição de 2021 teve menor adesão devido ao fechamento das unidades de ensino.

Retomada

A secretária da Educação, Fátima Gavioli, lembrou que havia dito anteriormente que o Estado levaria de cinco a dez anos para recuperar a qualidade do ensino após a pandemia. Contudo, segundo a titular da pasta, os resultados alcançados em 2023 mostram que Goiás conseguiu retomar a média em apenas três anos.

"Se não tivesse acontecido essa pandemia, os resultados de Goiás já teriam passado a nota média que era de 5 pontos. Nós estávamos em 4.7, em 2020. Quando veio a pandemia, tudo caiu. Houve um esforço muito grande para recuperar. Hoje eu posso dizer que Goiás recuperou essa pena em três anos”, disse a secretária.

O índice do Ideb varia numa escala de 0 a 10. Ele é calculado a cada dois anos e utiliza duas variáveis: as notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a quantidade de alunos aprovados. Em conjunto, as redes estaduais brasileiras tiraram nota 4,1. A meta era 4,9.

Criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Ideb mede a qualidade do aprendizado nacional e estabelece metas para melhoria do ensino. O cálculo é feito a partir da taxa de rendimento escolar, como as aprovações, e médias de desempenho em exames aplicados pelo Inep.