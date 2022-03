Goiás autoriza prefeituras a flexibilizarem uso de máscaras em locais abertos já nesta quinta (10)

O estado de Goiás decidiu antecipar a autorização para que as prefeituras desobriguem o uso de máscaras em locais abertos e sem aglomeração a partir desta quinta-feira (10), mas manteve a recomendação para utilização em ambientes coletivos fechados, como transporte público, shoppings, supermercados, boates, aeroportos, rodoviárias, escolas, entre outros. A ideia anterior era pela liberação no próximo dia 14.

Nota técnica divulgada hoje também diz que as recomendações poderão ser modificadas de acordo com as novas evidências que surgirem ou de acordo com o cenário epidemiológico estadual. Além disso, a nota diz que o uso de máscaras, como equipamento de proteção individual (EPI), deve continuar sendo incentivado para pessoas imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco, pessoas não vacinadas e com sintomas de síndrome gripal, mesmo em locais abertos e sem aglomeração.

A nota técnica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) recomenda a desobrigação de uso de máscaras apenas em locais abertos e sem aglomeração. Entre as justificativas, o estado considerou que hoje os 146 municípios do estado de Goiás alcançaram pelo menos 75% de cobertura vacinal contra Covid-19 com a primeira dose.