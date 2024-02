Goiás começa vacinação contra a dengue; veja locais e quem pode se vacinar

A vacinação contra a dengue em Goiás começou nesta quinta-feira (15). Ao todo, o estado recebeu quase 152 mil doses da vacina Qdenga, que foram distribuídas para 122 cidades. Nesta primeira fase da imunização, os contemplados são crianças de 10 e 11 anos.

Em Aparecida de Goiânia e Trindade, a vacina será levada para as escolas. Já na capital, o imunizante já está disponível nas 72 salas de vacinação nas unidades de saúde do município (veja os locais ao final do texto).

De acordo com a SES, o imunizante é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. Ele protege contra os quatro sorotipos da dengue - em geral denominados como: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

Dengue em Goiás

De acordo com a SES-GO, neste ano, já foram notificados 39.748 casos de dengue. Destes, 15.810 são de casos confirmados da doença. Segundo a SES-GO, as sete primeiras semanas de 2024 registraram aumento de 126% no número de casos com relação ao mesmo período do ano passado. Ao menos seis óbitos pela doença foram confirmados e outros 55 estão em investigação.

Locais de vacinação

Goiânia

As doses estarão disponíveis nas 72 salas de vacinas do município das 8h às 17h.

Ciams Urias Magalhaes

Cs Benedito Dos Santos Vieira

Usf Guanabara

Cs Jardim Balneario Meia Ponte

Cs Vila Clemente

Usf Cachoeira Dourada

Usf Itatiaia

Usf Morada Vale Dos Sonhos

Usf Antonio Carlos Pires

Usf São Judas Tadeu

Upa Dr Domingo Viggiano

Centro Municipal De Vacinação E Orientação Ao Viajante

Cs Hortência Mendonça Vila Redenção

Cs Parque Amazônia

Cs Dr Afonso Honorato Da Silva E Souza

Cais Parque Das Amendoeiras

Usf Riviera

Usf Jardim Dom Fernando

Usf Parque Atheneu

Usf Recanto Das Minas Gerais Militar De Araujo

Usf Santo Hilário

Usf Ville De France

Upa Dr. De Siqueira Garcia (Chácara Do Governador)

Upa Jardim Novo Mundo

Cs Bairro Goia

Cs Parque Industrial João Braz

Usf Buena Vista

Usf Eldorado Oeste

Usf Goiânia Viva

Usf Jardim Cerrado Iv

Usf Jardim Cerrado Vi

Usf Parque Dos Buritis

Usf São Francisco

Usf Vera Cruz I

Usf Vera Cruz Ii

Usf Vila Regina

Cs Cândida De Morais

Usf Boa Vista

Usf Brisas Da Mata

Usf Estrela Dalva

Usf Finsocial

Usf Jardim Curitiba I

Usf Jardim Primavera

Usf Novo Planalto

Usf Alto Do Vale (Recanto Do Bosque)

Usf São Carlos

Usf Vila Mutirão

Ciams Novo Horizonte

Cs Parque Anhanguera

Cs Jardim Vila Boa

Cs José Do Egídio Martins - Vila União

Usf Andreia Cristina

Usf Condomínio Das Esmeraldas

Usf Eli Forte

Cs Valeria Aparecida Martins Da Silva - Garavelo B

Usf Jardim Caravelas

Usf Madre Germana

Usf Santa Rita

Usf Residencial Real Conquista

Usf Waldomiro Cruz Residencial Itaipu

Cs Vila Mauá

Centro De Referência Em Atenção À Saúde Da Pessoa Idosa

Cs Cidade Jardim Michelle Muniz Do Carmo

Cs Crimeia Leste

Cs Esplanada Do Anicuns

Cs Fama

Cs Norte Ferroviário

Cs Vila Canaã

Cs Vila Moraes

Cais Vila Nova

Usf Crimeia Oeste

Usf Leste Universitário

Usf Vila Santa Helena

Aparecida de Goiânia

A vacinação nas UBS´s funciona de segunda a sexta das 7h30 às 16h30. Na Central de Imunização funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e, aos sábados, das 8h às 13h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira fica aberta de segunda a sexta das 8h às 18h. Os postos de imunização não funcionam em feriados e pontos facultativos.

UBS Andrade Reis

UBS Colina Azul

UBS Riviera

UBS Jardim Florença

UBS Independência Mansões

UBS Tiradentes

UBS Pontal Sul 2

UBS Papilon Park

UBS Mansões Paraíso

UBS Bairro Ilda

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Cardoso

UBS Delfiore

UBS Madre Germano

UBS Jardim dos Ipês

UBS Bandeirantes

UBS Caraíbas

UBS Garavelo Park

UBS Buriti Sereno

UBS Campos Elíseos

UBS Bairro Independência

UBS Anhambi

UBS Rosa dos Ventos

UBS Jardim Paraíso

UBS Jardim Olímpico

UBS Santa Luzia

UBS Jardim Bela Vista

UBS Jardim dos Buritis

UBS Nova Olinda

UBS Retiro do Bosque

UBS Chácara São Pedro

UBS Expansul

UBS Santo André

UBS Cândido de Queiroz

UBS Alto Paraíso

UBS Boa Esperança

Central de Imunização

Maternidade Marlene Teixeira

Senador Canedo

Em Senador Canedo, a vacinação acontece nesta quinta e sexta-feira (16), das 9h às 19h.

Praça Criativa Central

Praça das Oliveiras