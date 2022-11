Goiás confirma 12 mortes por Covid e 2,5 mil novos casos nos últimos 5 dias

O boletim divulgado nesta quinta-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) aponta que o estado registrou 2,5 mil novos casos de Covid e 12 mortes nos últimos cinco dias. Ao todo, 1.741.998 pessoas foram infectadas e 27.607 pessoas morreram desde o início da pandemia.

Ainda segundo o levantamento realizado pela SES-GO, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.891.935 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 5.314.419 pessoas, e 2.730.979 pessoas já receberam a dose de reforço.

Entre as crianças de 5 a 11 anos, 57,22% já receberam uma dose da vacina. Esses dados são preliminares e coletados junto ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), do Ministério da Saúde.

Falta de procura

O Ministério da Saúde (MS) divulgou que mais de 2,5 milhões de moradores ainda não receberam o primeiro reforço de vacinas contra a Covid-19 em Goiás. Além disso, segundo o MS, cerca de 1 milhão de goianos estão com a segunda dose de reforço atrasada. Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), o estado tem mais de 1.739.466 casos confirmados de Covid e 27.595 mortes pela doença.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira (17). Conforme a pasta, completar o ciclo vacinal contra a Covid-19 é a melhor forma de se proteger contra o agravamento da doença.

Dados nacionais

O Brasil reportou 69 novas mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, como mostra o boletim divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, a doença causou 689.341 óbitos em todo o país.

Pelos números do ministério, houve 22.637 diagnósticos positivos para a covid-19 entre ontem e hoje no Brasil, elevando o total de infectados para 35.104.673 desde março de 2020.

Segundo o governo federal, houve 34.186.924 casos recuperados da doença até o momento, com outros 228.408 em acompanhamento.