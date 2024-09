Goiás convoca mais de 300 professores aprovados em concurso da Educação; veja lista

O Governo de Goiás convocou 317 professores aprovados no concurso realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em 2022. A lista com o nome dos convocados foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (20).

Os profisssionais convocados vão trabalhar professores de Arte, Ciências/Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. Também foram chamados profissionais que vão atuar na área pedagócica da rede Estadual de Ensino.

Conforme o edital de convocação, a posse se dará de forma virtual, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com o intuito de garantir celeridade ao processo. O pré-cadastro dos profissionais no SEI deverá ser feito a partir do dia 2 de outubro pelo e-mail posse@goias.gov.br.

A partir do dia 9 de outubro, os aprovados deverão apresentar a documentação de forma eletrônica. A previsão é que as nomeações sejam publicadas no dia 30 de outubro. Já a posse deve ocorrer a partir do dia 4 de novembro, seguida de curso de formação.

Concurso

O concurso aconteceu em 2022 e oferecia um total de 5.050 vagas de professor nível III (licenciados). Até o momento, somadas as convocações de 2023 e 2024, já foram convocados 2.214 candidatos aprovados no concurso.