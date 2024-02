Goiás convoca mais de 800 aprovados em concursos da polícia; veja lista

Mais de 800 aprovados em concursos da polícia de Goiás foram convocados para assumirem os cargos. As nomeações foram divulgadas nesta quarta-feira (31) após decreto assinado pelo Governador Ronaldo Caiado (UB). Ao todo, são 799 policiais civis e 39 militares que vão atuar em diversas cidades do estado.

Confira a lista no Diário Oficial da União.

Polícia Civil

O concurso da Polícia Civil foi realizado em 2022. De acordo com o governo, os convocados para a Polícia Civil (PC) vão preencher as as seguintes vagas:

40 vagas de delegados

430 agentes de polícia

273 escrivães de polícia da 3ª classe

56 papiloscopistas policiais.

Polícia Militar

Já para reforçar a Polícia Militar (PM), foram nomeados 39 aprovados. Eles vão preencher as vagas de soldado combatente de 2ª classe, dos desistentes nas últimas duas chamadas, ocorridas em maio e setembro de 2023. O concurso da PM foi realizado em 2023.

Os novos militares vão atender nas cidades de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde, Catalão, Ceres, Formosa, Porangatu, Jataí, Goianésia, Águas Lindas, Uruaçu e Caldas Novas.