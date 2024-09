Goiás deve enfrentar nova onda de calor a partir de quinta-feira, diz Inmet; veja máximas

Uma nova onda de calor deve atingir Goiás a partir de quinta-feira (12), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já a umidade relativa do ar deve aumentar e amenizar, com mínimas previstas de 15% a 20%. Essas condições afetam a qualidade do ar, agravada pelas queimadas que ocorrem em várias regiões do estado.

Segundo a meteorologista do Inmet, Elizabeth Ferreira, houve um pequeno declínio nas temperaturas na última semana, mas como estão muito elevadas, a queda não foi suficiente para ser sentida no dia a dia das pessoas. No entanto, há previsão de um alerta de onda de calor na próxima quinta, com foco na região sudoeste do estado. "Na quinta-feira, volta a aquecer novamente, já com um alerta de onda de calor para a região sudoeste do estado, em Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Catalão", explicou Elizabeth.

"Para configurar onda de calor, [a temperatura] tem que ser 5º acima da média, e permanecer por no mínimo dois dias. Para dar um exemplo, Goiânia tem média de 34º em setembro, então teria que estar fazendo 39º, no mínimo duas vezes ou três vezes consecutivas, para configurar onda de calor. No caso desta semana, a massa de ar seco predominou. Então, o que favoreceu essa diminuição leve na temperatura foi a circulação de entrada do vento do oceano para o continente, que aí amenizou um pouquinho a temperatura", pontuou Elizabeth.

Confira as temperaturas máximas:

Previsões de temperatura máxima para quinta-feira (12), de acordo com o Inmet.

Goiânia: 36º

Jataí: 36º

Rio Verde: 36º

Itumbiara: 36º

Mineiros: 37º

São Miguel do Araguaia: 38º

Cuidados com a saúde

Ao Daqui, o médico Márcio Paiva explicou que, para aumentar a umidade do ar, é recomendado o uso de umidificadores ou “pendurar toalhas molhadas em varal dentro de casa, para aliviar o desconforto nas vias respiratórias”. Além disso, disse para usar ar-condicionado de maneira moderada. Ele também recomenda o uso de hidratantes para a pele e afirma que banhos muito quentes ou frios podem piorar o ressecamento da pele.

Sobre a quantidade de água a ser ingerida, ele afirma que é necessário beber água mesmo sem sentir sede. “A sede é um sinal de que o corpo já está desidratado. Uma dica é beber um copo de água pequeno de hora em hora, para criar o hábito. Evitar acumular e beber grandes quantidades de líquidos. Uma dica é acompanhar a cor da urina, quando sair com o cheiro forte e escura, indica falta de água”, recomendou o médico.

Para manter a hidratação e a proteção do corpo durante o período seco, o Ministério da Saúde (MS) recomenda uma série de cuidados. Confira alguns a seguir:

Aumentar a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Evitar bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Fazer refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes;

Crianças, idosos e pessoas com alguma comorbidade podem não sentir sede. Ofereça-lhes água;

Evitar a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Diminuir os esforços físicos e repousar frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixar as janelas abertas;

Não deixar crianças ou animais em veículos estacionados.

Incêndios

Goiás registrou 467 casos de incêndio no último final de semana, segundo o Corpo de Bombeiros. No estado, desde o início do ano, foram registrados 8.645 ocorrências de incêndio florestal. O número já ultrapassa o número de incêndios registrados em 2023, quando a corporação atendeu a pouco mais de 8 mil ocorrências. Na sexta-feira (6), o governador de Goiás em exercício, Daniel Vilela, sancionou a lei nº 22.978, que institui a Política Estadual de Segurança Pública de Prevenção e Combate ao incêndio criminoso.

O Corpo de Bombeiros detalhou as ocorrências atendidas em 2024. Os incêndios em terrenos baldios ou lotes vagos somam 5.179 registros. Incêndios em propriedade rural somam 1.561 e em área verde urbana, 1.236. As ocorrências em estradas e rodovias foram 411. Terras devolutas, unidades de conservação e terras indígenas completam as estatísticas com 128, 126 e 4 ocorrências de incêndio, respectivamente.