Goiás enfrenta falta de vacina contra catapora após baixo envio de remessas

Goiás vem enfrentando falta de vacinas contra catapora, doença também conhecida como varicela. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), que confirma que desde maio de 2023 a vacina contra a doença tem sido enviada ao estado em cota reduzida pelo Ministério da Saúde (MS).

Segundo a SES, em alguns meses do último ano, como agosto, setembro e novembro, não houve envio de nenhuma dose do imunizante. A última remessa, segundo a pasta, foi encaminhada ao estado no início de dezembro de 2023, na quantidade de 5 mil doses.

A SES informou que a previsão, segundo o Ministério da Saúde, é de que sejam enviadas a Goiás 12 mil doses da vacina nesta segunda quinzena do mês de janeiro. Entretanto, de acordo com a pasta, a quantidade é inferior ao estoque necessário para atender a demanda mensal do estado, que é de 17 mil doses.

Em entrevista à CBN Goiânia, Flúvia Amorim, Superintendente Estadual de Vigilância em Saúde de Goiás, afirmou que pode sim haver unidades de saúde em que a vacina já não é encontrada.

“Estamos com problemas na cobertura vacinal porque faltou vacina. Estamos recebendo um quantitativo menor do que a gente precisa, não apenas Goiás, mas vários estados do Brasil. O Ministério da Saúde emitiu uma nota avisando que teria essa diminuição ano passado porque está em tratativas com um novo laboratório que vai fornecer doses para o Brasil. Estamos no aguardo dessa regularização para vacinar as crianças”, explicou.

A reportagem questionou o Ministério da Saúde sobre a previsão para regularização do envio de doses da vacina contra catapora ao estado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Distribuição de vacinas

Diante dos quantitativos recebidos, a reportagem questionou à SES-GO sobre como é feita a distribuição das vacinas de catapora entre os municípios goianos. A pasta detalhou que a respectiva distribuição é feita mediante levantamento da população menor de 1 ano por município.

Conforme a pasta, com esse dado, é realizado um cálculo em porcentagem da representatividade de cada município dentro do estado, sendo utilizada essa porcentagem para realizar a distribuição de 100% das doses recebidas no mês.

De acordo com a SES-GO, esse método permite à pasta fazer a distribuição com equidade, já que, dessa forma, mesmo que em uma situação de cota reduzida, todos os municípios recebem um quantitativo de acordo com sua porcentagem representada dentro do Estado.

A SES-GO também detalhou que o quantitativo de municípios onde já não há doses está sendo levantado pela área técnica da secretaria.

Orientação

Segundo Flúvia Amorim, a orientação, em caso de não haver a vacina, é de aguardar para completar o esquema vacinal. “Não tendo a vacina, a orientação é aguardar. Assim que chegar [nova remessa], vamos orientar a toda população que está com a caderneta atrasada para vacinar”, afirmou.