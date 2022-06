Goiás envia bombeiros para ajudar no resgate de moradores após chuvas em Pernambuco

Cinco bombeiros e dois cães de Goiás vão auxiliar nas buscas por pessoas desaparecidas após as fortes chuvas registradas no estado do Pernambuco. Membros da equipe já estiveram em Petrópolis (RJ), Brumadinho (MG) e em cidades baianas que registraram tragédias após tempestades. Os profissionais são especializados em salvamento, busca e resgate com cães, em qualquer tipo de terreno.

Embarcaram em um avião na manhã desta terça-feira (31), o cabo Vinícius Veloso Portela, acompanhado do cão Fênix, e o sargento Diego Wanderley Vieira, acompanhado da cadela Mera. E ainda estão indo por terra mais três militares levando equipamentos e materiais para auxiliarem nas buscas na cidade de Recife e nas regiões que estão sofrendo com enchentes e desmoronamentos.

O governador Ronaldo Caiado anunciou o envio da equipe após contato, por telefone, com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Ele destacou que Goiás atua sempre para ajudar estados que passam dificuldades, em qualquer situação. O número de homens e cães foi o solicitado pelo governador e pelo comando do Corpo de Bombeiros de Pernambuco.

100 mortes

O total de mortos na Grande Recife já chega a 100. Até a manhã desta terça-feira (31), a Defesa Civil informou que mortes foram registradas em Recife, Jaboatão, Olinda e Camaragibe desde quarta-feira (25). Ainda há 16 pessoas desaparecidas (entre soterrados e arrastados pela enxurrada) e mais de seis mil desabrigados, segundo o governo estadual.

A Agência Brasil informou que as chuvas continuam no estado. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu comunicado dizendo que, apesar de continuar até sexta-feira (3) na região metropolitana do Recife e na Zona da Mata, será com menor volume e com intensidade moderada. Mesmo assim, a Defesa Civil do estado reforçou o alerta de alto risco de deslizamentos porque o solo já está encharcado.

A situação dos rios, porém, permanece estável. A nota da Defesa Civil diz que “o nível de acúmulo nos pontos monitorados, sobre os quais foram emitidos avisos de alerta ou inundação já desceram ou estabilizaram, não havendo mais necessidade de aviso hidrológico.” Existem rodovias no estado que estão interditadas parcialmente e ocorrendo em meia pista.