Goiás envia policiais voluntários para missão no RS: "eles pediram para ir", afirma Caiado

O Governo de Goiás enviou na manhã desta sexta-feira (17) uma tropa de policiais que se apresentaram voluntariamente para uma missão no Rio Grande do Sul. Ao todo, 47 militares e 12 penais foram para a missão após uma solenidade na Praça Cívica, em Goiânia. Junto com eles, também levarão doações, lanchas, caminhões e drones.

Segundo o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, os policiais goianos vão reforçar a segurança pública e oferecer ajuda humanitária às comunidades afetadas pelas enchentes no estado gaúcho.

"São pessoas que se apresentaram e disseram eu quero ir, eu quero enfrentar isso. Eu fiquei muito feliz como governador", afirmou Caiado.

Os militares envolvidos na operação são de equipes especializadas do Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão Ambiental, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Comando de Operações de Divisa (COD) e Polícia Penal.

De acordo com o Caiado, a previsão é que os policiais fiquem no Rio Grande do Sul até o dia 31 de maio, quando haverá uma troca de equipes. A medida, sendo o governo, é importante em razão do grande número de saques registrados em casas e comércios no estado gaúcho.