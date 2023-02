Goiás inaugura primeiro Hub Público do Centro-Oeste

Foi inaugurado nesta quarta-feira (8), o primeiro Hub Público do Centro-Oeste, o Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (Ceei) - HUB Goiás. O local é público e aberto à comunidade, com espaços multifuncionais para realização de reuniões, eventos, capacitações e interação com os públicos dos ecossistemas de inovação.

O HUB Goiás está localizado no Setor Leste Universitário, ao lado da Escola do Futuro em Artes Basileu França, em Goiânia. Para acessar o Ceei, basta fazer um cadastro, que será aberto ao público a partir do mês de março. No momento, está aberto um edital de chamamento público para selecionar a organização que vai gerir e operacionalizar o Centro.

A localização foi pensada estrategicamente para fomentar o desenvolvimento da quádrupla hélice goiana, integrando o governo, as universidades, as empresas e a sociedade civil para a inovação, criatividade e empreendedorismo. Com mais de dois mil metros quadrados, o local conta com dois andares e três pavimentos.

O espaço também possui um local de coworking, feito para estimular o empreendedorismo e o ecossistema de inovação no estado. “Cada ação que desenvolvermos no Hub fomentará um ambiente inovador e despertará o interesse das pessoas para o empreendedorismo. Quem passa por um processo de incubação e aceleração, por exemplo, acaba se diferenciando no mercado”, explicou Marcio Cesar Pereira, secretário de Desenvolvimento e Inovação do Governo de Goiás.

Hub Goiás

O Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (Ceei) - HUB Goiás foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi). “Nós teremos espaço de incubação, aceleração, capacitação e formação de empreendedores. Será um espaço vivo, dinâmico, para que a gente tenha, o tempo todo, ações de estímulo a novos negócios”, informou o secretário.

Segundo o Mapeamento do Ecossistema de Inovação, atualmente Goiás possui dez incubadoras, 39 espaços makers, oito hubs de inovação, três parques tecnológicos, 43 comunidades de inovação e 230 startups.

Organização da Sociedade Civil

A Organização da Sociedade Civil (OSC) selecionada no edital para operacionalizar o Ceei deverá desenvolver o trabalho em nove eixos estratégicos: geração de inteligência de negócios, desenvolvimento do ecossistema, desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de negócios – startups, inovação aberta, acesso à capital, gestão da comunidade, negócios de impacto social e fomento ao empreendedorismo e inovação.

Dentro de cada um destes eixos, estão estabelecidas uma série de atividades, como: a realização de eventos e atividades abertas para fortalecer o ecossistema de inovação, o desenvolvimento de talentos por meio de palestras, cursos de curta duração, workshops e outros eventos; programas de aceleração para a geração de empresas de base tecnológica e de impacto socioambiental; e a estruturação de uma base com fontes de financiamento e subvenção voltadas para a inovação.