Goiás investiga dois casos suspeitos de sarampo em crianças

Dois casos suspeitos de sarampo em crianças foram comunicados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Goiás nesta quinta-feira (26). Os pacientes são de Valparaíso de Goiás e Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

As crianças apresentaram sintomas clássicos da doença. As formas mais comuns de manifestação do vírus são tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre e irritação na pele com manchas vermelhas. A reportagem tentou contato com as Secretarias Municipais de Saúde, mas não obteve êxito.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), são recomendadas como medidas de prevenção e controle:

- Notificação imediata de todo caso suspeito em até 24 horas

- Adoção de medidas de isolamento do caso suspeito (precauções para aerossóis)

- Coleta e envio para o Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (LACEN-GO) de amostras sorológicas, bem como de secreção nasofaringe e urina para realização de RT-PCR

- Bloqueio vacinal dos contactantes em até 72 horas (após esse período, a ação de vacinação pode e deve ser realizada, mas passa a ser uma ação de intensificação)

- Busca ativa de novos casos suspeitos.

Vacinação

Com os dados fechados até início deste mês, em 2022, apenas 14,2% do público recebeu a vacina contra sarampo que tem como meta 95%. Devem receber as doses contra sarampo crianças de 6 meses a 5 anos.