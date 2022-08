Goiás já realiza coleta de dados para emissão do RG único

Goiás já realiza coletas de dados para emissão de primeiras vias da Carteira Nacional de Identidade. Por enquanto, apenas três unidades, em Goiânia, Anápolis e Alexânia, fazem o documento. Mas em 15 dias, todas as unidades deverão prestar o serviço, segundo afirma a gerente do Instituto de Identificação, Caroline Paim.

A gerente ressalta que os documentos, neste momento, são destinados apenas para quem vai tirar o documento pela primeira vez e que o atual continua válido até 2032. "Não é necessário trocar."

Além de Goiás, Acre, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, estão tecnicamente aptos a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional a partir do dia 4 de agosto. Os demais estados têm até março de 2023 para iniciar a emissão do novo documento. Caroline Paim reforça que a troca dos documentos será gradual e que não há motivo para pressa.

A gerente diz que a implantação do RG único, como vem sendo chamado popularmente, será apenas nas três unidades porque serão duas semanas de adaptação e que possíveis erros identificados serão sanados antes da ampliação.

Identificado pelo CPF

A gerente destaca a melhoria que o serviço vai trazer. "A novidade é que o o cidadão vai ser identificado pelo CPF. Não vai mais existir RG. Vai poder inserir dados importantes como nome social para a população LGBTQIA+, tipagem sanguínea, pode incluir título de eleitor, a informação sobre ser doador se órgãos, tudo no mesmo documento."

Caroline Paim informou que este documento também terá duas versões: a física e a digital. Ela explica que as duas terão o mesmo peso em validade. Acrescenta ainda que o novo modelo possui mudanças importantes, entre elas o código QR que dificulta falsificação porque facilmente é verificado se aquele documento é verdadeiro.

Apesar disso, o governo altamente recomenda o uso da digital, visto que a ideia por trás da atualização é impedir que as atividades criminosas aconteçam. Com ela, a pessoa não corre tanto o risco de perdê-la por aí, o que permitiria que alguém facilmente roubasse os seus dados.